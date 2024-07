El adulto mayor y los impuestos

Conocemos a través de varias fuentes, que las personas de la tercera edad (a partir de los 60 años) gozamos, supuestamente, de ciertos beneficios económicos que, sin lugar a dudas, nos parecen totalmente justos, si tomamos en consideración que, al menos los jubilados, hemos entregado gran parte de nuestra vida al sostenimiento del IESS y al servicio de la patria por lo que, es de estricta justicia, se nos otorgue una recompensa.

Entre estos beneficios, a partir del año 2019 hasta el día de hoy, se promulga y entra en vigencia la Ley # 30490 según la cual “Se exonera del pago de arbitrios e impuestos prediales a los mayores de 60 años con o sin jubilación”; Ley que estaría vigente desde el año 2017, pero a las municipalidades no les interesa difundirla y, menos aún, aplicarla; pues, arbitrariamente, continúan cobrando a las personas de la tercera edad. Sabemos además que, según esta ordenanza, los avalúos que no sobrepasan los $ 212.000 no tienen que pagar absolutamente nada por concepto de impuestos ni por mejoras.

Conocemos también que, según el artículo 88 de la ley de Administración Municipal, tanto los alcaldes como los concejales que, por desconocimiento u otras causas, incumplieran estas reglamentaciones aprobando estos injustos cobros, a más de otras sanciones, están obligados a devolver estos dineros ofreciendo las debidas disculpas a los perjudicados.

Fabiola Carrera Alemán

¿Ley de defensa de los animales no humanos? (I)

Proyecto de la codicia de los “animales humanos”. Los humanos son humanos y los animales son animales, “aunque nos comportemos peor que los animales, nuestros hermanos menores”. A pretexto del C. Climático, los zurdos controlan y sacan plata como sea con élites vendidas de Occidente y burocracias corruptas. En Argentina, los impuestos, multas, patentes y mil cosas…, atraco al 70% de ingresos de los ciudadanos, para nefasta “Justicia Social” que volvió casi a la mitad pobres y ¿apoyado por la Iglesia? ¿Esperpento con 44 organizaciones animalistas-ambientalistas de la Agenda Genocida 2030 ONU-OMS-OEA-UE-FMI con “virus-globales”, aborto, GLBTI, hormonas y amputación a niños…, “que no pueden procrear en la línea de que somos muchos en el planeta”? Meloni: La barbaridad de que, “no hay que tener niños porque contaminan”. Abascal:Sánchez tiene al G. de Puebla sostén de Putin en LATAMy “China debe pagar por el virus que destruyó las economías del planeta”. Defienden a Hamás…, y trabajan para China, ¿dónde comen todo lo que se mueve sin ninguna consideración? ¿Por qué no rechazan la ilegal Convemar que China y otros, acaban los peces de los océanos y hábitat de las Galápagos con Correa, Moreno, Lasso, Noboa, Nebot, Otto, la Armada…, y chao las 200 millas? ¿Cómo los Derechos de la Naturaleza de Correa? Que a renglón seguido explotó “sin ningún control ambiental” el petróleo, la minería legal e ilegal para el robo y no para el progreso del país. El Yasuní se salvó de las Glaciaciones, pero animales, bosques, comunidades y pueblos no contactados no escapan a la codicia del poder zurdo y no zurdo.

Juan Carlos Cobo Rueda