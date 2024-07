Carta abierta al presidente Daniel Noboa

Muy comedidamente debo comunicarle que, desde el año 2023, el calificado “grupo prioritario” de los Adultos Mayores, que regularmente recibíamos la denominada “Devolución del IVA”, hemos dejado de percibirla. Ese dinero servía para paliar las necesidades más apremiantes.

Usted debe saber que cerca del 80% de jubilados del IESS, recibimos entre 200, 300 y 400 dólares mensuales por pensión de vejez, no alcanza ni para comprar el tercio de la “canasta básica” mensual, menos aún si debemos pagar arriendo, servicios básicos, préstamos quirografarios, compra de medicamentos costosos que no nos provee el IESS, etc. Estas son razones por las que muchos desesperados ancianos, arriesgando su salud y su vida, suben a los buses o caminan por las calles pidiendo ayuda. ¿Será posible este 18 de julio, que el Jubilado ecuatoriano tenga una celebración decente?

Mi sustento legal está amparado en los Artículos 68 A, de la Ley de Régimen Tributario y 72 de su Codificación, en concordancia con los artículos 119, 176 y 178 del Código Tributario y en aplicación al artículo 181 de la Ley del Anciano, que en lo principal invoca: “La Devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos contemplados en la ley, se reconocerá mediante acto administrativo, que será en el término no mayor de 60 días”.

Por todos los motivos expuestos, con urgencia le solicito ordenar a quien corresponda en el SRI, cumpla con esta obligación prioritaria para con los ancianos.

Mercedes Regalado Espinosa

¿Cómo a Villa, pero nada menos que en EE.UU.?

Cito hechos y opiniones: ¿Villa con 97% de riesgo, Ejecutivo y Policía lo descuidaron? ¿Alguien alertó sospechosos en moto y la Policía y organizadores no hicieron caso? ¿Ni con el FBI los actores intelectuales? ¿Si Villa denunció amenazas desde la Asamblea? A Milei si no lo tumban con la calle y juicio por loco, ¿podría ser atacado o envenenado? ¿Con lobos solitarios atacaron a Bolsonaro, mataron a S. Abe y a Nisman como suicidio? Han hecho de todo: el Capitolio, acusan de fraude si ellos lo hicieron, juicios como lo hacía Lenin, Stalin, Mao…, y lo hacen Xi, Putin, Lula, Maduro… Estadounidenses, latinos, afrodescendientes y otros quieren en la Casa Blanca a “T”, futuro presidente como era Villa. ¿T. Carlson lo predijo? ¿Alertaron a la “Policía y al Servicio Secreto” de un hombre armado que se subía y arrastraba por el techo de una edificación a unos 130 metros? ¿No hicieron caso y solo después que disparara, lo elimina un franco tirador? ¿Hubo un ciudadano muerto y dos heridos del mitin? Los obscuros de América, Europa, África y Asia no quieren a “T” presidente. Milei: “No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve como su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria”. ¿En noviembre EE.UU. y el planeta-libre-democrático con Justicia viven o esclavos para siempre? ¿Correa-No-boa se toman no-Cpccs, no-Judicatura y no-Justicia en Ecuazuela? L. Echeverría: Parece que los acuerdos iniciales de gobernabilidad eran reales y los desacuerdos para la campaña electoral son ficticios.

Juan Carlos Cobo Rueda