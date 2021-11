Cartas al director / 22 de noviembre del 2021

La debilidad del gobierno la pagamos todos

Diariamente, nos informan los medios de comunicación, de las concesiones generosas que sigue haciendo el Presidente Lasso a sus opositores, principalmente indígenas y correístas, pese a que representan los mayores defectos de la política ecuatoriana, pues los socialcristianos parece que han entrado en un período de reflexión.

Por ejemplo, el megaproyecto presentado al Parlamento se lo devolvió al Ejecutivo, sin estar autorizado para ello, porque la Constitución lo único que le permite es aprobar, reformar o negar, nada más, con lo cual al Gobierno se le obligó a dividirlo en tres partes, para acoger la primera exigencia de la Asamblea. Después se pide que cada una de las partes se sometan a la aprobación de una en una, para que los asambleístas tengan el tiempo suficiente para revisarlas.

Solo hasta ahí, habrán transcurrido unos tres o cuatro meses, si es que los diferentes bloques no piden más tiempo para su examen. Pero el problema no termina ahí, sino que algunos congresistas piden que se recoja en el proyecto tributario, la disminución del IVA del 12% al 10% y que los recortes en las deducciones de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta se eliminen porque ello afectaría a la clase media, que no tiene por qué pagar los gastos del Gobierno, olvidando que lo que se quiere cubrir son los gastos realizados por la pandemia.

En el caso de la reforma al Código del Trabajo, pienso que el entenderse con la oposición va a ser todavía más difícil, porque los gremios del sector laboral, pese a que representan apenas el 3% de él, ya presentaron a la Asamblea un proyecto sustitutivo al del Ejecutivo, pues dicho sector no aceptaría la vigencia de dos códigos; con lo cual, si las reglas de la contratación van a ser las mismas, tanto para los trabajadores que al momento están ocupados, como para los que están desocupados, en el fondo lo que se quiere es boicotear la contratación de los que no tienen trabajo, sin que les importe el problema social de más de tres millones de personas.

Finalmente, estoy seguro que se opondrán también al proyecto que facilitaría las inversiones extranjeras, obviamente por razones de soberanía nacional que es la tesis que siempre ha manejado el correísmo, si es que se trata desde luego, de inversiones norteamericanas, pues si son chinas o rusas, no hay problema, porque estas son buenas y las otras malas.

Iván Escobar

¿Las redes sociales, un medio de comunicación más veloz?

Es claro que hoy en día todas las personas formamos parte de las redes sociales, de los diferentes tipos o aplicaciones que existen; las misma que las consideramos y de hecho, se denominan como un medio de comunicación entre personas permitiendo un intercambio de información, pero es aquí donde nos preguntamos; ¿qué tipo de información?

Centrándonos en una respuesta ágil y concisa en la redes sociales se puede intercambiar, interactuar e informar todo tipo de actividades, hechos, sucesos en el instante que ocurre lo mencionado, un claro ejemplo lo tuvimos en el terremoto del 2016, con epicentro en Pedernales, el cual, mediante la red social Facebook, aclarando que las gran mayoría lo utiliza, se enteró luego de pocos minutos donde fue el epicentro y qué es lo que ocurría.

Actualmente seguimos informándonos de la misma manera, pero ahora con nuevas aplicaciones como lo es Tiktok, donde se difunden hasta videos de los acontecimientos al instante, como otro ejemplo nacional es lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país, o si nos referimos a lo internacional la recién muerte del actor mexicano Octavio Ocaña, que los videos publicados en la aplicación fueron tomados como sustento para las debidas investigaciones.

Con lo mencionado anteriormente, quiero destacar que las redes sociales han tomado una gran posición en la comunicación acerca de los sucesos que ocurren mundialmente y que nos han ayudado a informarnos desde lo más mínimo que puede pasar por desapercibido, hasta lo más importante dependiendo de las consideraciones de cada persona.

Para concluir con lo expuesto y fijando nuestra idea hacia la velocidad en la que se transmiten los sucesos, podemos cuestionarnos si en un futuro los medios de comunicación, es decir, los noticieros continuarían con la misma dinámica de compartir la información o simplemente no existirían ya que las redes sociales cada vez influyen e intervienen de manera más directa.

Karla Chávez Peña

IESS, de los trabajadores

Luego de largos años de luchas, huelgas de hambre, litigios administrativos, procesos jurídicos, recursos contenciosos, etc., por fin en el mes de febrero del año en curso, la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia ejecutoriada reconoce que los ex servidores del IESS que allí laboramos, entre veinte y veinticinco años y fuimos despedidos intempestivamente, somos titulares del derecho a la pensión por jubilación patronal proporcional.

Todos contentos, todos felices, nuestras familias al fin tendrían lo que se merecen por el trabajo de sus padres y abuelos. El sistema funciona. Pero no.

Ahora empieza otro calvario: los leguleyos dicen que la Corte únicamente se ha pronunciado a favor del reducido grupo de ex servidores que tuvieron los recursos económicos para contratar abogados de prestigio y firmar la demanda. La gran mayoría, personas de la tercera edad, viejos que nos comemos la camisa, no somos considerados en ese rol, pese a cumplir estrictamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos para nuestros envidiados compañeros.

Me pregunto en qué país de locos vivimos. Sí, después de cumplir con todos los requisitos de edad y número de aportaciones al seguro social, usted ecuatoriano, tenga que enjuiciar al IESS para que se dignen otorgarle su pensión jubilar. Algo o alguien han perdido el rumbo.

René Espinosa

Encuentro ‘Ecuador open for business 2021’

Continuando con los emprendimientos hacia el futuro, el gobierno de Lasso inauguró el foro de inversiones con el objetivo de seducir a inversionistas del planeta a que inviertan en el país respaldándolo con seguridad jurídica, baja inflación, dolarización consolidada, crecimiento al 3% anual, y al frente su gobierno para darle esa seguridad al inversor en las diferentes áreas.

¿Pero en que países invierte el estado Ecuatoriano? Sabemos de la empresa privada que está con atún, camarón etc. en muchos países, chocolates en Inglaterra, banano en EE.UU., Europa, Japón, pero el Estado como tal no mantiene fuertes inversiones de promoción turística, ni su estatal petrolera se promociona en ámbitos estrechamente ligados a sus derivados por mencionar este par de fuertes entidades que, en comparación con países como Perú, si mantienen esta política de estado en gastos fijos en el exterior de sus pares de turismo y petróleos Petro Perú y Visit Peru alrededor del mundo. Lo mismo lo hace Uruguay con la petrolera estatal Ancap y su bella Punta del Este con promociones millonarias en el exterior.

Entonces, esta pésima mala política ecuatoriana que arrastramos de solo pedir que vengan y no gastar como lo hacen otros países sudamericanos es lo que este gobierno debe rectificar para que el nombre del país no solo sea relacionado con nuestros grandes del deporte Chito Vera, Neicy Dajomes, Richard Carapaz, JM Correa, hay que empezar a gastar en promoción !!

Andrés Izurieta Valery