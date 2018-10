Correcciones necesarias

LEA TAMBIÉN

Licenciado Moreno. Cuando ud. dice “en el anterior gobierno no dejaron la mesa servida, gastaron mucho, hubo mucha corrupción”, lo correcto sería que diga “en nuestro anterior gobierno no dejamos la mesa servida, gastamos mucho y tuvimos mucha corrupción”. De ese modo ganaría en credibilidad y confianza de la gente, que no se deja engañar, pues es claro que el anterior y este son gobiernos de Alianza País y que particularmente Ud. y una de sus hijas, hasta el último momento recibieron salarios del gobierno de Correa. Por favor gobierne pues no sabemos quién dirige el país y hacia dónde vamos. Hay más pobreza y desempleo.

Dr. Trujillo a Ud. no lo eligió la gente, fue elegido a dedo. El pueblo ecuatoriano dijo sí a la Consulta, cansado de la corrupción que sigue imperando, pues nada ha cambiado. Ud. y los Transitorios han cumplido con el objetivo político de desaparecer todo lo que huela a Correa, sea malo o bueno. Nombraron un Consejo de la Judicatura peor que el anterior. ¿Y la lucha contra la corrupción dónde ha quedado? Seguimos preguntando qué pasó con los informes que ocultó Pólit, ¿dónde está la responsabilidad cómplice de los que escribieron dichos informes y la responsabilidad del Contralor Subrogante que estuvo encargado de la institución? Nada se ha hecho. No hemos olvidado el drama del Subrogante rompiendo el nombramiento de Pólit a una persona distinta.



No nos quite a los ciudadanos el poder de tener acceso al control de las instituciones públicas ni la posibilidad de tener participación política real. Modifiquen la forma de operación del Cpccs y del nombramiento de sus miembros, para que efectivamente nos representen gentes con méritos suficientes para tal función y no los mismos de siempre, incluyendo artistas politiqueros, que aparentemente son los que han inscrito su nombre en el Consejo Electoral. Eso lo agradeceríamos y sería un hecho positivo.