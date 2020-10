El CNE y la Carta Magna

LEA TAMBIÉN

La carta magna es el reconocimiento solemne a la Constitución de la República, en la cual se presentan las disposiciones generales para organizar la vida en sociedad y el funcionamiento del Estado, cabe señalar que es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella.

Los pasos dados por muchos partidos políticos por inscribir candidatos que no cumplen las normas y reglamentos han puesto en alerta a la ciudadanía, que desea que la transparencia sea el correcto camino que debe seguir el CNE en su selección. Como medida recordatoria señalo algunos artículos de La carta magna, que ayudará a entender mejor los procedimientos a seguir. Art. 7. “Desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático...”, esto en referencia a los diferentes candidatos, la sociedad se merece lo mejor y el CNE debe ser el filtro que matice lo siguiente: Art. 66. Num. 2 “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición...”, hemos visto que han sido aceptados candidatos que presuntamente, han ofendido la dignidad ciudadana, cobrando tarifas a colaboradores, disponiendo de medicinas de hospitales públicos, etc. Privando de lo que dice el Núm. 25 “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz...”. Mientras el Art. 83. De Las Responsabilidades dice: Lit. 1,” Cumplir la Constitución...” Lit. 2 “ No ser ocioso, no mentir, no robar”. Lit. 7 “ Promover el bien común y anteponer el interés general al particular...”. Lit. 8 “ Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.