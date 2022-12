Cartas al Director / 5 de diciembre de 2022

No es el país del “buen vivir” sino del “mal vivir y terror del SSXXI”

De Quito Luz de América y P. Madera de Guerreros sino de la delincuencia en las calles y el poder que tiñe de sangre, corrupción y 7 de cada 10 sin empleo (roban armas en cuarteles, ¿entran por puertos y frontera?, Erazo en campaña con policías por asesinato a primo y ataques a su casa, rehenes en hospital, etc.). De Atahualpa, D. Cacuango…, sino de dirigentes violentos y golpistas. De Ama Killa (no ser ocioso), Ama Llulla (no mentir), y Ama Shua (no robar), sino de la “mentira, crimen a 17M y políticos que sin trabajar se hacen ricos”. Del amor a la Pachamama que no dejó el oro negro bajo tierra, dio a China y al festín zurdo; fin de la cascada de S. Rafael con la chatarra “CCS”, minería a cielo abierto sin respetar comunidades y el agua y, no fáctico del CNE a los Yasunidos. Mordaza y desaparición de periodistas y medios.

Consulta con Nebot, Dalo y fraude como a Lasso-Páez-Asamblea. Ilegal Arauz, fuera Yaku, pasa Lasso y Asamblea sometidos como el país a Correa (leyes pro delincuencia, fustigando a asambleístas, amnistía a violentos 2019 y en junio-2022 al unísono para sacar a Lasso inconstitucionalmente con Art. 130). Maestros del “engaño”. Moreno y “la alta cirugía contra la corrupción”: más saqueo y deuda eterna. Lasso, “no al saqueo y no a correístas en su gobierno”: cediendo el país a la delincuencia, indígenas golpistas, Asamblea con el Partido Socialista Cristiano arremetiendo a la Justicia, Cpccs…, y ministros de Correa, “raya en la complicidad, traición y fin de la patria en las fauces del SSXXI”. Sin consulta, Lasso puede parar brutal delincuencia y Asamblea nefasta - Art. 148. Glas libre sin devolver un centavo. No somos Absurdistan sino Impudistan. ¡Dios, apiádate de 17M de ecuatorianos!

Juan Carlos Cobo Rueda

Encaminémonos a una agricultura sostenible

Encaminar la agricultura hacia una sostenibilidad requiere de cambios reales en la política estatal y en el modelo de desarrollo; esto implica reducir los impactos que afectan a la calidad ambiental y la manera en cómo se gestiona los sistemas de producción alimentarios y agrícolas. El incipiente crecimiento poblacional, la crisis climática, el consumo indiscriminado de recursos naturales, la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, han afectado directamente a nuestros ecosistemas y a la biodiversidad. Este acuciante problema menoscaba la capacidad de cubrir las necesidades alimentarias de la generación presente y futura, como consecuencia una creciente demanda de alimentos, aumento de la hambruna y la malnutrición. El problema recae en cierto segmento de la población mundial con menos ingresos que, no disponen de la cantidad necesaria de alimentos.

Los sistemas convencionales que actualmente se dan en la agricultura son insostenibles, no benefician a un desarrollo justo y competitivo que permita la vialidad en lo económico y social. Es imperativa la transición a una agricultura y procesos alimentarios sostenibles que enfrenten los principales desafíos ambientales y sociales mediante la gestión del uso eficiente de los recursos naturales para salvaguardar los servicios ecosistémicos y garantizar la seguridad alimentaria.

Vicente Mera Molina