Cartas a Quito / 9 de agosto del 2023

El ocaso de un líder

Pensar que no hace mucho tiempo era una de las figuras políticas mas influyentes que tenía el Ecuador. Un hombre con mucha personalidad, inteligente, de voz vibrante, de un vocabulario locuaz , un líder y un personaje lleno de temperamento fuerte.

Acaso, con el debido respeto que se lo merece, y, no soy quien para poder expresar, algo negativo con lo que voy a expresar. Sigue siendo la figura descollante del Partido al que pertenece.- Partido Político respetable que por muchos años ha sido el de mayor raigambre popular. Porque es integrado por políticos de mucha valía y por unos cuantos líderes que marcaron la diferencia .

Nadie puede negar su capacidad política para alcanzar el triunfo en muchas elecciones., Nadie puede negar sus obras (aunque para muchos solo fachadas). Pero sobre todo lo que más sobresale y es para él una cosa de honor “su amor a su Patria Chica”.

Hombre que arrasaba a masas de partidarios y que con su elocuencia los llevaba al mundo que el creaba y a las ideas que él las formaba y entonces era un líder que hacía de la promesa de su palabra , la obra redentora y guiaba a su [partidarios a conseguir las más altas votaciones en la lista de sus candidatos , especialmente en la ciudad Natal, su fuerte y desde donde se fraguaba la lucha de masas para llegar a la obtención de dignidades para diferentes funciones de Estado.

Más, luego de una fructífera y larga labor decidió dejar de participar directamente en elección alguna o ocupar cargo alguno. Pero, políticamente seguía siendo sin duda un referente donde se podían cobijar quienes querían lograr obtener una curul, un ministerio, una concejalía. Sigue siendo la personaje influyente aunque ya no aparezca en público Mas en la vida de todo ser humano hay el momento de que se deja el puesto y uno se hace al costado para que tomen el mando especialmente las mentes jóvenes con nuevos ímpetus y conocimientos. Resulta que aun de retirado era la persona que tomaba decisiones ya sea para bien o para mal.

Mas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En una elección que se ganaba con amplia mayoría, quita el apoyo a su candidato y se une con su mayor enemigo para que ellos lleguen a ocupar lo que por más de treinta años y la ciudad donde siempre ha sido su bastión le ganen una alcaldía y una prefectura.- Y con ello el declive de un partido que a nivel nacional perdió muchas dignidades por tal acción.

Que paso? Como maneja el triunfo en una derrota. Y lo peor se une con quienes toda su vida políticamente combatió. Que le obligo a tener que aceptar su derrota sin reclamo alguno.?

El ocaso de un Líder no pudo haber sido tan tristemente así. Entrego a su querida ciudad y al país en manos de quienes la ultrajaron, la mancillaron y la saquearon. A costa de qué?

Prefiero la cárcel pero no puedo perder mis principios si por ahí es la cosa. Prefiero defenderme a ser amenazado y ceder y dar paso al chantaje. Si asi haya sido. Hubiera defendido mi honor, hasta con mi muerte, pero no ceder a extorsiones, amenazas, Si hubiera sido necesario.

Pero el ocaso de un líder que no mereció ese final,- Nos duele a todos. Porque cuando era de defender el honor y el bien de la Patria puso su intelecto, su persona y personalidad para enfrentar a las fuerzas obscuras que querían adueñarse de los manejos de una nación digna y democrática..- Me duele el silencio de quienes sirvió y dio su intelecto, entrega, su tiempo, su dedicación y su amor.

Yo no soy quien para juzgarlo. La historia se encargara de ello.

Lionel Efraín Romero Reyes

Preguntas a los candidatos a la presidencia

¿Eliminaría los puestos de libre remoción, para que los servidores de carrera asuman los puestos directivos, liderándolos, sin persecución política, evitándose que los procesos iniciados se detengan, y minimizando la posibilidad de tráfico de influencias y corrupción? ¿Impulsaría desde la CNT, con un subsidio cruzado, el acceso de los que aún no tienen Internet? ¿Cómo garantizaría el acceso al agua en la cadena productiva de las familias en el sector rural? ¿Dispondría que proyectos como Caemba, que demuestran efectividad, capacidad de respuesta, transparencia, reciban asignaciones para construir, con voluntarios, soluciones de vivienda para tantos pobres? ¿Reduciría la tasa de interés para favorecer, con una sencilla medida, el emprendimiento de la gente? ¿Fomentaría el funcionamiento de las plataformas tecnológicas para alojamiento turístico y servicios de taxi, que dinamizan la economía? ¿Aumentaría el número de efectivos policiales, y los especializaría en labores de inteligencia?

Diego Fabián Valdivieso Anda

Petroleo y Gas: el futuro mundial ???.

Estos productos base del desarrollo económico energético del mundo, deben ser analizados y considerados dentro de las perspectivas geoeconómicas-politicas universales; si no lo visualizamos de esta manera, el país corre el serio peligro de sufrir consecuencias fatales, difíciles de subsanar; y los que más llevarán la carga de subida de precios y desempleo serán los estratos medios y los vulnerables!!!. Acaso no tenemos ejemplos recientes de los efectos causados por la escasez de gas y petróleo a consecuencia de la brutal e inhumana agresión de Rusia a Ucrania? La Unión Europea con todo su poderío económico y político no ha podido remediar una inflación galopante y desempleo nunca visto !!!. En latinoamérica Brasil, Argentina, Venezuela, México, Guyana, desarrollan planes de exploración y explotación de gas y petróleo para el mediano y largo plazo!!!; en Colombia la mayoría ha rechazado la idea, del comunista y ex guerrillero Petro, de parar la explotación y exportación de gas y petróleo.

Organizaciones expertas en energía expresan que estos productos tendrán una demanda inmediata y de urgencia al menos hasta el 2030!!!. Es verdad que se debe trabajar en el Plan Estratégico de Transición energética para el 2050!!!. Habrá que determinar qué productos y mercados vendrán a reemplazar a los del petróleo, así como las fuentes de financiamiento para la Transición y fijar nuestros reales límites de la soberanía energética, alimentaria, fiscal, de desarrollo socio económico!!!.

El país tiene potencial gasífero y petrolero para al menos 25 años más. No desperdiciemos estos recursos que muchísimos países del universo desearían tenerlos!!!. Lo único que hace falta es decisión o voluntad política de un Presidente de la República que no tenga compromisos con intereses de grupos económicos!!!.

César Aurelio Molina Pérez