Cartas a Quito / 5 de julio del 2023

No podemos hacernos de la vista gorda de lo que está pasando en Venezuela

No podemos hacernos de la vista gorda de lo que está pasando en Venezuela, por muchos años desde que entro Chávez todo se vino abajo. Quiso ser un héroe para los pobres de Venezuela que según él iba cambiar al país y se convirtió en una nueva Cuba.

Ya estamos en un nuevo siglo que no se puede gobernar con esa idea de los autoritarios como era antes, porque los pueblos ya no quieren ser apresados por un idealismo caduco y que no lo deja avanzar por un gobierno que lo tiene ciego, al pueblo con esas mentiras que tiene todos los dictadores.

En los últimos tiempos hemos vividos con tan mala suerte de los gobiernos de izquierda que resultarían como el mismo Maduro y observo que no es lo ideal, porque tiene a su gente viviendo engañada, en algunos de los casos para apoderase del estado, para cumplir con sus objetivos, ya que no le importa el pueblo y no más ven sus intereses personales y así es ahora el político de la nueva era olvidándose en servir al pueblo que lo eligió.

En América Latina quieren gobernar, para transformar los países siendo autoritarios y seguir con el propósito de mantener ese estilo de vida, decidiendo por la gente, haciendo lo que ellos quieren, logrando realidad sus ideales, que tanto daño nos hacen como en un pasado que no queremos volverlo a vivirlo y a pesar que algunas personas siguen y no saben que les están insultando con la palabra borreguito, eso es una falta de respeto para la gente y ellos no dicen nada de la ofensa porque así creen que están haciendo democracia para llega al poder.

Jorge Enrique Andrade Rodas

Cualquier parecido es pura coincidencia

En un pintoresco pueblito incrustado en la cordillera de los Andes vive una familia de 17 miembros, dedicados a las labores del campo, entre los últimos hijos, dos o tres son inquietos y ambiciosos del buen vivir, protestan en defensa de la Pachamama que creen está amenazada, la pobreza impide difundir su tesis. El padre con los precarios recursos que dispone, muy poco puede hacer por los ambiciosos hijos, lo que gana alcanza con las justas para el sustento diario. Se trata de un ancestral campesino dedicado a la labranza de la tierra, en su pequeña propiedad heredada de sus padres (huasipungo), siembra para el autoconsumo, maíz, habas, cebada, trigo y, pasto para dos chivas y cinco cabritos. Por suerte tiene un área pequeña apta para sembrar papas, es el único producto que puede vender en la ciudad y, con ese dinero compra: sal, panela, combustible y, si alcanza algún vestido para su familia. Un buen día en el mercado, los compradores de papas, advierten a los hijos del granjero, que el cultivo de este tubérculo, contamina el suelo, el aire y el agua de la zona, consecuencia: discordia, epidemias, enfermedades, malformaciones, finalmente muerte. Creyentes que son, se asustan y temblando llegan a casa y cuentan a sus hermanos la novedad, los dos o tres ambientalistas piden suspender de inmediato la siembra, la mayoría se aferra a mantener el negocio porque de eso viven. El padre atribulado analiza y concluye: si siembro las papas, por el uso de los químicos se produce muerte lenta, si no lo hago, la falta de ingresos económicos y el hambre provocarán muerte instantánea, la esposa se inclina por la primera opción, él, más sesudo dice: los dos caminos llevan al mismo destino, es mejor que los hijos mismo escojan el suyo mediante plebiscito. ¿Qué pasará con esta Familia, Integrada por Trabajadores de la Tierra (FITT)?

Marco A. Zurita Ríos

¡El Gobierno del Sr. Guillermo Lasso!

Muy timorato Muy lento. Muy ahorrativo. No ha hecho ninguna obra que llame la atención. - No ha creado fuentes de trabajo. Dejo que las mafias se impongan en el país. Paga primero las deudas al FMI y no toma esos dineros para aumentar salarios. (Aunque ha cumplido su palabra de campana) La economía, la salud, la seguridad se mantiene en niveles de bajo desarrollo.

Pues bien.- De quien es la culpa? Que los ecuatorianos tengamos una deuda tan alta, ante las entidades de créditos internacionales y nacionales. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS esté quebrado. Que en los hospitales públicos y del IESS no haya medicina y los equipos dañados, a pesar de ser nuevos. Que existan mafias en los hospitales públicos para el suministro de insumos y medicina.. Que el narcotráfico haya hecho su centro de operaciones en el país. Que la droga se venda y se distribuya libremente con autorización de ley. Que los policías y guardias de seguridad no puedan llevar un arma para defenderse del ataque de estos sicarios, atracadores, ladrones, saca pintas, etc. Que la justicia ecuatoriana permita que quien mata, roba entre y salga de las cárceles con un simple hábeas corpus. Que las obras que se hicieron tengan un sobreprecio y estén mal hechas. Muchas estén en terrenos ajenos, sin estudio de suelo. Que las famosas hidroeléctricas no puedan funcionar y hayan costado tan caro. Que el contralor encargado de cuidar que los costos de las obras sean los correctos, se los haya tenido que juzgar por corruptos y estén fuera del país .y otro con arresto domiciliario. Que los estudiantes no hayan tenido la oportunidad de estudiar lo que ellos querían y los obligaban a tomar carreras impuestas oficialmente y en otras ciudades. Bueno nos quedamos cortos…

Que haya habido deslaves, socavones, terremoto (y que ni un centavo se le haya sacado as ningún ecuatoriano), lluvias intensas, destrucción de vías, puentes, comunidades aisladas, guerra que impide las exportaciones y los precios normales de los productos tradicionales que ayudan a la económica del país. , precio del petróleo bajo, lucha por el poder del tráfico de drogas, escuelas abandonadas, sistema educativo, de salud, social, solo de fachada bonita, etc. .Unido a grupos sociales que se oponían a todo.

Hablemos la verdad

La revolución Ciudadana con su líder Rafael Correa y su cómplice Lenin Moreno dirigidos por el Foro de Sau Paulo que redactaron la famosa Constitución de Montecristi y que los alza manos la aprobaron entre vítores de triunfo la mayoría correista, donde como slogan, nos hacían ver que se volvía a tener patria Pero era para poder tener un gobierno llamado Revolución Ciudadana Siglo XXI, con escudo protector bien estructurado ya sea política como judicialmente.

Basados en lo que estipula esta constitución saquearon, lo que se tenía en custodio y que no todo era del gobierno sino, dineros de empresas públicas y privadas. Y encima de eso nos dejaron una deuda impagable. Óigase bien Impagable. Y obras inconclusas, mal hechas, con sobre precio; y muchas ratas para evitar ser encarceladas y otras de haber estado encarceladas, tuvieron que buscar otra madriguera y juntarse en México para desde ahí seguir buscando nuevamente regresar a terminar lo que para ellos considera la gran obra que persona alguna ha realizado en el país.

Y vino Guillermo Lasso, sin ser economista, sino un hombre de negocios banquero que por experiencia conoce de finanzas a decirnos que acepta el reto de mejorar al país.

Y aunque a muchos les duela, pero sin contar con recursos, con una escalada dela Pandemia del Covid galopante, supo poner su presencia y el personal al frente en la lucha de conseguir los insumos que nos permita superar esta tasa de mortalidad que cada dia iba en aumento y supo manejar una pandemia con mucho éxito. Lo que ha logrado hacer es, contra viento y marea, contra la oposición asambleísta, negándole sus propuestas de ley y ante las constantes negativas de siquiera analizar lo que se les enviaba para su aprobación y solo con amenazas de sacarlo de la Presidencia en base a patrañas inventadas. Asi en contra de los poderes Legislativos, Judiciales y ahora contra el poder de la Corte Constitucional ha sabido batallar convencido como Cervantes con su épico personaje que en su indeclinable posición de patriota y de creador de sus propias ideas y capacidades en medio de una tormenta de intereses, supo valerse solo con su fe y su decisión y coraje.

La lectura es clara, estamos convencidos que debemos estar agradecidos de su mesura y rectitud en el manejo de los recursos del país y la honestidad y valentía para enfrentar , sin mucho aspaviento.- Un botón: hacer la renegociación de la deuda con China y el Convenio de Libre Comercio con este mismo país, con Estados Unidos, los estados más grandes económicamente, territorialmente y tecnológicamente desarrollo.- Coraje de su temperamento, muchas veces incomprendido pero seguro y firme por sus principios .- Pensaron que los asesinatos en las cárceles , los sicaritos, los traficantes con el apoyo de algunos narco legisladores le iban a poner miedo, demostró su temple y su coraje. Siempre creyente y de Fe y convencido de que su lucha es y siempre será para bien de todo ecuatoriano.- El no necesitaba como dicen el título de Presidente de la Republica No.- Él quería convérsese que es capaz de servir a la patria.

Me saco el sombrero como en los viejos tiempos cuando se usaba el machete al cincho para agradecerle a tan patriota ecuatoriano lleno de civilismo, de patriotismo venció una rebelión indígena, auspiciada por mafias de tráfico de drogas, mineros informarles , y de aquellos que quieren regresar, a más de una asamblea opositora, unida por el interés personal de un partido para que no sean juzgados sus actos en el manejo de organismos provinciales.- Pero contra toda esa unión de intereses antipatrióticos, con su participación, no permitió que esa doctrina, esa corriente que destruye toda condición ética y moral en el manejo de los bienes de un estado, se siga expandiendo en Sudamérica. Todo este logro, a muchos no les parece bastante. Pero basta haber vencido al golpismo correismo(unes)-psc, es más que un mérito por más que consideren al innombrable como el mejor presidente y al honesto, honrado como que no ha hecho nada. Robar es un mérito.- Ser honrado un tonto.

Me hubiera gustado que hubiera podido tener como tuvo Correa: una asamblea de mayoría, a su favor y el precio del barril del petróleo que tuvo; entonces hubieran podido ver la gran diferencia entre el farsante que ha hecho grandes obras y el estadista que dejaba no un país quebrado sino a un país diferente, sin deudas y con los servicios básicos de la población y el desarrollo social y de vida diferente. Entonces no estaríamos viendo que nuevamente, el lobo, vestido de borrego se anda queriendo meter otra vez por la tranca, con el apoyo de las personas puestos por él y que por la constitución de Montecristi siguen ahí.

Si Lenin Moreno les cerró el paso, Guillermo Lasso los anulo. Porque un gobierno tan nefasto como el que tuvimos: el socialismo del siglo XXI nunca más. Los ecuatorianos podemos ser ingenuos, pero tampoco tontos.

Efraín Romero