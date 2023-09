Cartas a Quito / 4 de septiembre del 2023

Jóvenes políticos con iniciativa en una política nueva

En la dinámica actual de nuestra sociedad, resulta gratificante observar cómo los jóvenes están asumiendo roles cada vez más importantes en el desarrollo de nuestro país. Es innegable que esta generación está demostrando un compromiso y una capacidad para marcar la diferencia que merece ser reconocido y apoyado.

La participación de los jóvenes en la esfera pública política no solo refleja su interés en construir un futuro mejor, sino que también enriquece el debate y la toma de decisiones con nuevas perspectivas y enfoques innovadores. Es inspirador ver cómo las voces jóvenes se alzan en temas cruciales, desde el medio ambiente y la educación hasta la tecnología y la igualdad de género.

En un mundo caracterizado por cambios rápidos y desafíos complejos, los jóvenes aportan vitalidad y energía a la búsqueda de soluciones. Su capacidad para adaptarse a nuevas formas de impulsar su voz, su apertura a la diversidad y su enfoque en la sostenibilidad son cualidades esenciales para impulsar el desarrollo del país hacia adelante.

Es fundamental que a manera de pueblo ecuatoriano logremos formar y nutrir este compromiso de los jóvenes. Brindarles oportunidades de liderazgo, escuchar sus ideas y empoderarlos para tomar decisiones informadas contribuye no solo a su crecimiento personal, sino también al progreso colectivo. En este sentido, las instituciones educativas, las organizaciones juveniles y el sector privado tienen un papel esencial en el apoyo y la mentoría de esta generación emergente.

La participación de los jóvenes en la configuración de nuestro país es un signo alentador de un futuro vibrante y prometedor. Su compromiso, pasión y capacidad para asumir responsabilidades importantes son una valiosa contribución al desarrollo de políticas sostenibles para el bienestar general. Es imperativo que como sociedad les brindemos las herramientas y el respaldo necesarios para que continúen siendo agentes de cambio y constructores de un futuro mejor para todos.

Dylan Aron Tello Robles

Seguros Sucre-Sr Presidente Lasso

No todo es malo Sr. Presidente, habemos gente honesta que hemos ejecutado trabajos para esta institución de una manera responsable , cumplida ,con nuestro propio dinero y que hemos sido PERJUDICADOS CON SU DECISION desde noviembre del 2021, al declarar a la empresa en Liquidación por sus malos manejos, lo cual apoyamos lo que sí reclamamos es el habernos metido en el mismo esquema de corrupción, cuando no lo somos y habernos perjudicado con las liquidaciones de nuestros trabajos realizados, A TIEMPO Y BIEN EJECUTADOS , sin que exista la más mínima responsabilidad y delicadeza de parte suya y de los empleados de la aseguradora de comunicarnos para cuando se nos puede PAGAR, ya vamos PARA LOS DOS AÑOS Y NO SABEMOS NADA, exigimos por favor de su parte la mejor actitud y ejecutividad para OBLIGAR a que se nos cumpla con nuestros pagos, que en el plano económico y personal hemos sido muy afectados.

Mario Guerrero Zurita