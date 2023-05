Cartas a Quito / 12 de mayo del 2023

Vienen por ti, amado y lindo Ecuador

Para ser otra Cubazuela, 16 años de yugo al CNE, Asamblea, Justicia, Cpccs (ganó el voto nulo y blanco), CC…, en la farsa de E. de Derecho. Correa: “Han destruido el país con el derechista y banquero”. Y no dice que, puso a Moreno con fraude, ordenó que pase Lasso y no Yaku, tiene ministros suyos, “al sacar la B. Manta y abrir la frontera” creció el narcotráfico, la narcopolítica y la delincuencia; saquearon y endeudaron el país peor que en la colonia y desde 1830. Dos golpes de Estado: 2019 a Moreno, quemaron documentos de todos en la Contraloría “con Moreno sin resguardarla” y 2022 a Lasso. Dos juicios inconstitucionales (sin informe acusador), y prima la ambición de hacerse del país y reparto que crea más miseria a 18M, ejemplo: glosados, 2.528M al IESS, etc. Correa se toma el país con Moreno y Lasso: no enfrentaron la corrupción y delincuencia porque hay que acabar leyes e instituciones corruptas desde 2007, no derogaron la “tabla de droga” y Lasso avaló fraude 2023 con autoridades más-menos 20% de votos, etc. ¿Moreno al saber que Glas le quitaría el puesto, tuvo los pantalones para enfrentarlos? Si no es censurado o hay M. Cruzada: 1) ¿Izas y zurdos arremeterán contra el país, Lasso y el dólar? 2) ¿Pacto-modo-inoperancia y en 6 meses elecciones a dedo? ¿Fraude y violencia de Iza en Pachakutik? G. Molina: “¿Quieren liquidar el dólar y el país con un F. Bancario”? ¿Sacar a los PPL como hace Maduro para América? ¿Conpolíticos que asaltan el poder pro violencia y delincuencia, sin solución la falta de trabajo, el robo, tráfico de personas y drogas, vacunas y extorsiones a todo, secuestros, asesinatos, bombas, terrorismo…? ¿Tardío y contradictorio decreto 730 y el porte y tenencia de armas? ¿Con la Justicia y Asamblea persiguiendo a la F. Pública y a 18M, no a la delincuencia de a pie y corbata? ¡Estamos avisados, Dios apiádate del Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda

Apoyemos el emprendimiento

El emprendimiento en Ecuador ha experimentado un auge en los últimos años. Según un informe de Primicias Economía, ocupa el segundo lugar en América Latina después de Chile.

Uno de los principales impulsores del emprendimiento en Ecuador es el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Empresas startup que han logrado atraer la atención de importantes inversionistas y aceleradoras de negocios.

Otro sector que ha mostrado un gran potencial para el emprendimiento en Ecuador es el del turismo. En la ciudad de Quito, por ejemplo, han surgido empresas que ofrecen experiencias turísticas únicas y personalizadas, que organizan recorridos por la ciudad en bicicleta eléctrica y con guías locales.

En cuanto a los datos estadísticos, el GEM destaca que la tasa de emprendimiento en Ecuador en el año 2021 fue del 21,1%, lo que significa que al menos una de cada cinco personas adultas estaba involucrada en la creación o gestión de un negocio.

Además, el informe destaca que el 43,8% de los emprendimientos en Ecuador son impulsados por mujeres, lo que indica que hay un gran potencial para fomentar la inclusión y la igualdad de género en el mundo empresarial.

Es importante destacar que el emprendimiento en Ecuador no solo se concentra en las grandes ciudades. El GEM señala que las regiones de la Costa y la Sierra son las que presentan mayores niveles de actividad emprendedora, con tasas del 23,7% y el 20,8%, respectivamente.

En cuanto a los desafíos que enfrentan los emprendedores en Ecuador, el informe destaca la falta de acceso a financiamiento, la burocracia y la complejidad de los trámites para la creación de empresas.

En resumen, el emprendimiento en Ecuador ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, impulsado por sectores como las TIC y el turismo. Sin embargo, aún hay desafíos importantes que deben enfrentar los emprendedores, y es necesario seguir trabajando en políticas que fomenten la inclusión y la igualdad de género en el mundo empresarial. Nosotros impulsamos desde hace varios años ya este método de generar riqueza y fuentes de trabajo.

Guillermo Ubilla Vásquez