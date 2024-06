Lamine Yamal, de 16 años, arrancó como titular este sábado 15 de junio de 2024 en el enfrentamiento entre España vs. Croacia por la Eurocopa. Gracias a esto rompió récords en la competencia.

El futbolista español es una de las jóvenes promesas que disputan la Eurocopa que se lleva a cabo en Alemania. Además, es el favorito para ganar el premio Golden Boy, que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

Lamine Yamal dejó su nombre para la posteridad con un doble registro histórico en la Eurocopa 2024.

Con 16 años y 338 días, el extremo se convirtió en el jugador más joven en debutar en la competición europea. El anterior récord lo poseía el polaco Kacper Kozlowski, que lo logró en la edición 2020, que se jugó en 2021.

Tres años después, Lamine Yamal fulmina el récord y se convierte en el futbolista que debuta más joven en la historia de la Eurocopa, por delante de Kozlowski y del inglés Jude Bellingham.

🇪🇸 Lamine Yamal. Youngest player ever to appear at a EURO 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/nbu19gl2mQ