Como lo he venido mencionando, la Inteligencia Artificial (IA) desde sus inicios ha estado revolucionando el mundo empresarial, sobre todo en este siglo, está transformando la forma en la que las empresas operan y toman decisiones, ya que se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad en diversos sectores, por lo que ha dejado de ser una tecnología futurista.

A nivel mundial, las empresas están incorporando la IA en una variedad de aplicaciones que abarcan desde la automatización de procesos hasta el análisis predictivo de datos; por ejemplo en el sector financiero los algoritmos de aprendizaje automático de las IA´s, analizan grandes volúmenes de transacciones en tiempo real, identificando patrones inusuales y alertando a las autoridades sobre posibles fraudes; resguardando así a las empresas y aumentando la confiabilidad de sus clientes.

Existen muchos ejemplos de su uso; en la Comunidad de Madrid, específicamente, en el sector agrícola esta tecnología se encuentra resolviendo problemas de carácter industrial, pues gracias a su recopilación masiva y análisis preciso de datos, se detecta a tiempo anomalías, como plagas o cambios climáticos repentinos que puedan afectar a este sector.

La inteligencia artificial tiene el potencial para transformar industrias completas. Es vital que las empresas se adapten a los contextos cambiantes del mercado, si no se transforman y cambian sus modelos tradicionales de negocios y podrían desaparecer.

Su integración no está exenta de desafíos, profesionales de diversos sectores siguen preguntando si la IA les quitará sus trabajos, la respuesta es depende a la capacidad de adaptación que tienen, porque los humanos no compiten con IA, compiten con personas que sí la usan. Estamos en un cambio de era, la innovación no espera; solo los que transforman y preparan son los que pueden acelerar su crecimiento.

Entonces, como toda revolución, los puestos de trabajo van a cambiar. Lo que hacían operativamente 5 personas, con el tiempo lo hará 1 o directamente lo asumirá la IA; habilitando nuevas oportunidades profesionales para asumir tareas más estratégicas.

Es necesario que se reduzcan las brechas y miedos existentes sobre su uso y adopción. Eso se logra con educación, curiosidad y flexibilidad por parte de los hombres y las empresas; y regulaciones desde la parte Gubernamental. El camino aún es largo, por eso es importante aprovechar el momento en el infinito digital en pos del desarrollo social para construir un futuro empresarial más innovador, eficiente y sostenible.