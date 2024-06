El hotel Quito es Quito

Los numerosos colectivos ciudadanos que se han formado en defensa del Hotel Quito, liderados por Rocío Bastidas, Marcelo Larrea y Germán Rodas, entre otros, se mantienen vigilantes hasta que el municipio capitalino de fiel cumplimiento a la resolución de medidas cautelares autónomas, ordenadas por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, dentro de la causa no. 17103-2024- 00017. Según dicha resolución, el municipio capitalino está obligado a “suspender todos los trámites y los permisos relacionados con la construcción de obras civiles de los proyectos inmobiliarios presentados por la empresa China Road and Bridge Corporation en los predios no. 98963 y no. 3734230, hasta que se decida sobre la actualización de la ficha de inventario del Hotel Quito, considerando los actos administrativos relativos al carácter patrimonial del conjunto arquitectónico Hotel Quito Para la actualización de la ficha de inventario del hotel, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 7, último inciso, de la Ley de Patrimonio Cultural, que dice que cuando se trate de inventariar bienes inmuebles, se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. Por su forma y ubicación, el conjunto arquitectónico del Hotel Quito tiene que conservar su entorno tal y como fue concebido en el proyecto original, con un parque en la parte frontal de la edificación, además de la prolongación de la calle Isabel La Católica, todo esto con la finalidad fin de mantener la vista privilegiada que tiene, tanto de la ciudad de Quito, como del valle de Tumbaco, siendo el paisajismo natural y urbano, uno de los grandes atributos del hotel. El conjunto arquitectónico del Hotel Quito goza de protección integral desde hace 40 años, en virtud de la Declaratoria de Quito, suscrita por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el 6 de diciembre de 1984, donde se estableció la protección absoluta del bien en todos los predios que lo componen, protección jurídica que se debe mantener en su totalidad, al momento de actualizar la ficha de inventario del hotel.

Alfonso López J.

Ultraje al patrimonio y soberanía por P. Muñoz y A. Santiago

Alcalde con “tren descarrilado” y demás sin repuestos y en riesgo la vida de los quiteños. Para inaugurarlo debió ver quién hace los mantenimientos. Como un taxi nuevo, si el dueño solo ve los ingresos y no hace el ABC de 1 mil, 5 mil, 10 mil Km…, peligra su vida, de los pasajeros y chao la garantía. Muestra ingresos de los pasajes si Quito quiere saber cifras no mentirosas de la operación, seguridad y otros, más repago del préstamo para el costo real del pasaje. Amén falta de baños, ventilación, seguridad vial y física del “mentiroso Metro Integrado con el Transporte de Superficie”. ¿Ya el valor sería $0.45 + $0.35? $2M para decir que está bien lo que está mal y son expertos, chao patrimonial T. de los Shyris sin consultar a Quito, etc. Y de modo inconsulto, contaminación visual y física, pinta de amarillo la calle Caldas y parque en la Basílica. “Ultrajando al Patrimonial Centro Histórico en el cual no se puede hacer nada que cambie su imagen, fisonomía y arquitectura colonial”. Camineras del parque con olas y partes con el adoquín viejo, si requiere adoquines nuevos, plantas con cerco protector, luz, etc. ¿Qué decir las caídas de vecinos y turistas, pintura que ya tiene huellas de los carros que patinan? Y su “camarada Alondra” mancilla la soberanía con ¿parodia del Himno Nacional? Se refirió banalmente a los presidentes Moreno, Lasso y entonces candidato Noboa, conspiradoras revueltas, etc. No es xenofobia, delito de odio y falta de libertad, ¿usted ultraja y desestabiliza al país? Vuelva a la isla-cárcel que no queremos aquí. Se atreve a citar la delincuencia y la pobreza que, “es zurda como el saqueo y la deuda”. ¿Sin Presidente que haga respetar al país, Procurador, FF.AA., universidades, etc.? ¿La Asamblea negado, minadores de la paz, la democracia y la patria? ¡Si Ecuador érase una Isla de Paz y una República de Derecho con Libertad y Justicia hasta el 2006!

Juan Carlos Cobo Rueda