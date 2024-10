Entre el apagón y la pandemia

Muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué es peor la pandemia o los apagones que actualmente estamos viviendo?… Una pregunta sumamente difícil de responder. Si bien la pandemia nos dejó un sabor amargo, pues nos mantuvo encerrados durante largos y tortuosos meses, deprimidos y temerosos de contagiarnos de esta enfermedad que, en muchos casos, se volvió mortal; pero al menos no carecíamos de este elemento vital y tan importante como es la energía eléctrica que, actualmente, nos mantiene sumidos en las tinieblas y con otro tipo de temores (delincuencia); con pérdidas millonarias para un país ya empobrecido por la corrupción y los malos manejos de nuestros gobernantes y, lo más evidente, es aún, la falta de previsión de todos los estamentos responsables de esta catástrofe a nivel nacional.

Ahora las tinieblas nos asechan y la depresión va en aumento. En casas, calles, parques y avenidas, reina la más completa oscuridad y tenemos que paralizar por interminables horas las actividades cotidianas, escolares, profesionales, etc. etc. pues lamentablemente debemos regirnos a los horarios impuestos por la empresa eléctrica que, de paso, no gozan de credibilidad pues, al parecer, no lo toman en serio. El colapso es generalizado, las pérdidas económicas son incalculables y las soluciones tardías. El temor y la desesperanza cunden; así nunca sabremos, a ciencia cierta… ¿Qué fue peor si la pandemia o los apagones?

Fabiola Carrera Alemán