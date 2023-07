Cartas a Quito / 12 de julio del 2023

La recaudación del impuesto a la renta

El Estado debería vivir únicamente de la recaudación de impuestos: empresas, sociedades, personas naturales, etc. Anteriormente se hacía muy difícil el control de la tributación y existía mucha evasión fiscal. Por ese motivo aparece el IVA (el cual ha ido porcentualmente incrementándose) y otros mas; como una manera de compensar la evasión.

Pero ahora, en pleno siglo XXI, de la informática, la nube, el big data, la IA, etc, realmente es mucho menos dificil detectar a los evasores, entre los que se hallan: Profesionales de libre ejercicio (médicos, arquitectos, ingenieros, etc) que declaran lo que les da la regalada gana. Empresarios que declaran IR e IESS como obreros. Empresas que maquillan sus ingresos y gastos. Comerciantes / emprendedores exitosos económicamente, pero que no lo reflejan en sus declaraciones.

Escribí que detectar es menos dificil, no dije fácil. Pero todos los gobiernos de turno van por la vía fácil de incrementar la recaudación: meterle la mano a los bolsillos de los laboralmente dependientes, y otras medidas como el ISD, la derivación de la atención médica de los menores de edad desde los hospitales públicos a los hospitales del IESS (una metida de mano a los afiliados), también incrementando el porcentaje de la tabla de recaudación "los que más ganan mas pagan" PERO ESO ES UNA MENTIRA, porque los que verdaderamente mas ganan, que no declaran, NO PAGAN NADA o pagan miseria.

¿Porqué mejor no incrementan el número de declarantes de IR en vez de reducir la declaración de gastos personales?

Si de verdad se hiciera un verdadero y tecnificado control, hasta el IVA podría bajar al 8%, y allí si, favorecería el acceso a muchos bienes a la gente que menos gana. Porque uno de los problemas de los ingresos, no es exactamente el monto del SMV, sino la enorme cantidad de tributos que se debe pagar, hasta para sacar un certificado. ¿quien le pone el cascabel al gato? ¡pero si hasta nuestros políticos entran en el plano de evasores! DIME COMO VIVES, CUANTO PAGAS DE IR, Y TE DIRE SI ERES EVASOR.

David Ernesto Ricaurte Vélez

Opinión

Una presencia que no puede olvidar la familia, es la del doctor o doctora, que ayudaron en la gestación, y posteriormente en el parto y nacimiento de los hijos. Ellos colaboraron unos pocos meses, para luego dar paso a los pediatras y otros especialistas; pero su función fue sumamente importante: ayudaron a que nazca un ser humano. Manos bendecidas que palparon, auscultaron, tomaron los ecos y ayudaron a nacer; palabras que consolaron, dieron fuerza y tranquilizaron… San Juan Pablo II, escribía a propósito de los servidores de la vida, lo siguiente: Los obstetras, los ginecólogos y las enfermeras obstétricas cristianas, están llamados siempre a ser servidores y custodios de la vida, porque el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas (Evangelium vitae) 1). Sin embargo, vuestra profesión ha llegado a ser aún más importante y vuestra responsabilidad mayor en el contexto cultural y social actual, en que la ciencia y la medicina corren el riesgo de perder su dimensión ética original, (y los profesionales de la salud) pueden estar a veces fuertemente tentados de convertirse en manipuladores de la vida o incluso en agentes de muerte (ib., 89).

Mario Monteverde Rodríguez