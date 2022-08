¿Qué hacer si observo un posible artefacto explosivo en la calle?

La Policía realizó, el 15 de agosto de 2022, la detonación controlada de un objeto sospechoso, en el sector de Iñaquito. Foto: Cortesía/Policía

Redacción Seguridad

Vecinos y comerciantes fueron quienes se percataron de la presencia de un paquete abandonado en la esquina de la calle Iñaquito y Alonso Pereira, en el norte de Quito. Ese hallazgo ocurrió el 15 de agosto de 2022.

Según los testigos, se trataba de una caja blanca, envuelta en cuerdas y cinta adhesiva. Se encontraba sobre un coche metálico para transporte de carga. Según la Policía, el paquete tenía el texto “Cargo Irak”, en la parte superior.

Las personas temían que se tratara de un artefacto explosivo como el que estalló el pasado fin de semana en el barrio Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. Por esa razón, alertaron al ECU911 de la presencia de ese objeto sospechoso.

Una unidad especializada de la Policía llegó al lugar y realizó dos detonaciones controladas de ese paquete. Finalmente, los agentes verificaron que no se trataba de ningún artefacto explosivo.

Las recomendaciones

La Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía detalló a este Diario recomendaciones que deben cumplir las personas que encuentran u observan un objeto abandonado en la calle.

Un jefe policial de esa unidad asegura que existen tres reglas básicas, que la ciudadanía debe cumplir al encontrar un paquete sospechoso.

La primera regla es no mover, la segunda es no tocar y la tercera es no abrir el paquete, ya que si se trata de un explosivo cualquiera de esas tres acciones puede provocar una detonación.

Además, las personas deben alertar sobre ese hallazgo a la central de emergencias ECU911 o también avisar en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana. En esos lugares se coordinará la presencia de miembros de la Unidad Antiexplosivos de la Policía.

Se considera objeto sospechoso a cualquier artículo (mochila, maleta, caja, juguete, etc), que esté abandonado en la calle o vereda y que se vea a simple vista.

Otra recomendación es mantener distancia con el artefacto y evacuar la zona. Según la Policía, el protocolo de seguridad aconseja alejarse una cuadra o una manzana a la redonda del objeto sospechoso.