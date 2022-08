Fiscal General compareció por investigación a Aduanas y reprochó a legisladores

Salazar compareció este viernes 19 de agosto de 2022 ante la Comisión de Fiscalización. Twitter @DianaSalazarM2

“Una cuestión es lo político. Es bonito el discurso, pero otra cosa es estar parada frente a los jueces y probar las aseveraciones”. Fue la respuesta de la fiscal General, Diana Salazar, a Paola Cabezas. La asambleísta del correísmo dijo que ve “demasiada cautela” en investigaciones a personas cercanas al Gobierno.

Salazar compareció este viernes 19 de agosto de 2022 ante la Comisión de Fiscalización. En la reunión presentó un informe sobre las investigaciones de la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita que vincularía a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y lo relacionado al caso Danubio.

Correísmo insistió por llamar a funcionarios

Los asambleístas del bloque correísta de la Unión por la Esperanza (Unes) insistieron a la Fiscal para que llame a declarar al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo; a su socio en estudio jurídico, Francisco Gotiffreddi, y al presidente de Creo, Guido Chiriboga.

Salazar señaló que estas personas no han sido convocadas a rendir versiones porque todavía no existen elementos para hacerlo. Agregó que al exasesor ad honorem Juan José Pons se lo ha convocado nuevamente, después de que no acudió a una primera diligencia. Lo que se investiga es una supuesta venta de cargos públicos.

“Veo demasiada cautela en esta investigación cuando ya existen antecedentes en su Fiscalía que ha actuado en detener a presuntos autores de delitos con simplemente publicar un tuit. Eso lo hemos vivido en carne propia”, reprochó la legisladora del correísmo Paola Cabezas.

Salazar respondió en que “todo lo que la Fiscalía plantea tiene que ser probado de manera objetiva, no para obtener los votos posteriormente, sino para obtener sentencias”. Cabezas le insistió para que “no le tiemble la mano al investigar al Gobierno”.

Avances de la indagación a Aduanas

La Fiscal General precisó que la investigación por esta causa se inició en septiembre del 2021, tras una denuncia presentada por la directora de Aduanas, Carola Ríos. Luego de 10 meses se determinó la existencia de un grupo de personas que estaría realizando actividades delictivas con el fin de obtener cargos en instituciones públicas.

Salazar señaló que ocho personas procesadas fueron detenidas el 21 de julio de 2021, en el operativo denominado Danubio, que se ejecutó en varias provincias del país. Y que luego de la formulación de cargos, se tiene previsto que la instrucción fiscal termine el 20 de octubre de 2022.

La funcionaria agregó que, hasta este 19 de agosto, por este caso se han efectuado 428 diligencias –entre actos urgentes, interceptaciones telefónica, vigilancias, seguimientos, versiones y demás.

La Comisión de Fiscalización suspendió la sesión, una vez que se excusaron de comparecer la Directora de Aduanas, el Secretario Jurídico de Presidencia, el asesor ad honorem, Aparicio Caicedo, quienes también estaban convocados.