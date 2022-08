Esposa de Gerardo Delgado, periodista asesinado, piensa que él volverá a casa

El fallecimiento del periodista Gerardo Delgado deja dolor en sus familiares y amigos. Foto: Facebook @Ingrid Bowen

El Diario Manabí

Cinco días después de la muerte del periodista Gerardo Delgado, su partida sigue causando lágrimas entre sus seguidores, amigos y familiares.

La esposa de comunicador, Ingrid Bowen, colgó en sus cuentas de redes sociales una carta de despedida, donde agradeció a sus seguidores por la multitudinaria despedida y reveló que todavía no le dice a su pequeño hijo, Efraín, que Gerardo ha muerto.

En la publicación indicó que aún no tiene palabras qué decir y que piensa que Gerardo llegará en cualquier momento a casa a pedirle algo de comer.

La esposa del creador de la página Ola Manta Tv escribió además “aún no le he dicho a tu ‘terroncito de azúcar’ que no te volverá a ver, aún no se cómo se lo voy a decir, son tantos aún que tengo en mi mente, y es que aún no era hora de que te fueras”.

Bowen señaló que desde junio del 2021 cuando murió su bebé Amelia, no ha tenido el valor de ver las cosas de su hija y poder guardarlas, y ahora ya tienen que guardar las cosas de Gerardo.

“Debo ser fuerte me dicen todos; qué tarea más difícil cuando tienes el alma destrozada. Que mi hijo me necesita es verdad, él siempre fue nuestra razón de seguir adelante, de sonreír por fuera y llorar por dentro. Ahora me toca seguir con esa dura tarea”, escribió Bowen en su carta publicada en Facebook.

La esposa de Gerardo agradeció a todas las personas por sus mensajes y el cariño que le tenían. “Mi esposo se que en el cielo está orgulloso de lo que sembró en la tierra”, publicó.

Leonidas Gerardo Delgado Olmedo fue asesinado a balas el pasado 10 de agosto en la vía Manta-Montecristi, sector de ingreso a la ciudadela La Paola.

Tres sicarios, en un carro, apagaron la voz del periodista. Dos de los supuestos asesinos están detenidos.

La Policía investiga quién dio la orden de matarlo. Uno de los detenidos dijo que llegaron desde Daule, provincia del Guayas, a matar a Gerardo. Para eso le pagaron 2 mil dólares, según las primeras investigaciones.

Los detenidos son Germy Jesús Villegas Zambrano y Juan Carlos Espinoza León.