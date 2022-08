Piero Hincapié avanza de ronda para el premio Golden Boy

Piero Hincapié (der.), durante el cotejo Bayer 04 Leverkusen vs. Celtic en el BayArena. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El ecuatoriano Piero Hincapié superó la segunda fase del premio Golden Boy. Ahora solo quedan 60 jugadores nominados y las votaciones continúan abiertas.

Aunque empezaron 100 futbolistas, 40 ya fueron eliminados del listado inicial. El medio italiano TuttoSport, ente que otorga el galardón, elimina una tanda de 20 jugadores cada cierto periodo hasta contar con los nombres finales.



Tras haber sido seleccionado en junio para competir por la presea, el defensa tricolor no solo se ha mantenido sino que lidera las votaciones del público. Pese a que sus rivales pueden tener un mayor porcentaje de acogida con un menor número de candidatos, esto no ha afectado al zaguero.



Tras haber superado el segundo filtro, Piero Hincapié tiene un 55.9% de la preferencia de los aficionados. Quienes más se le acercan son Eduardo Camavinga con 16,8%, Nicola Zalewski con 8.3% y Pablo 'Gavi' con 4.7%.



A pesar de que Camavinga y Gavi partían como favoritos, aquello no se ha visto reflejado. El primero fue campeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid mientras que el segundo, a sus 18 años, es figura en el FC Barcelona. Zalewski, al igual que el tricolor, es una de las revelaciones.



Aunque el inicio del Bayer Leverkusen de Piero Hincapié no fue el mejor en la temporada 2022-2023, el futbolista es considerado como uno de los jóvenes con mayor proyección. Los alemanes fueron derrotados en sus dos primeras fechas de la Bundesliga y esperan tener al futbolista en su escuadra, por lo menos, hasta que finalice el Mundial de Catar.

Destacado por su club y la organización

El cuadro farmacéutico le ha brindado un apoyo permanente al tricolor y, a su vez, ha invitado en sus redes a votar por él. Dentro de la institución es una de las figuras y uno de sus jugadores más valiosos.



El defensor que se forjó en las canteras de Independiente del Valle también ha sido destacado por los organizadores. Su posición dentro de los nominados llamó a la atención y sorprendió a Europa.



Su paso hacia el viejo continente se dio tras un buen desempeño en Talleres de Córdoba de Argentina. Asimismo, en la Copa América de 2021 mostró sus dotes con la Selección del Ecuador.



Votaciones abiertas

El público puede continuar con su apoyo hacia Piero Hincapié en la página web de TuttoSport. Esta posibilidad estará abierta hasta que se anuncie al ganador.



Para hacerlo, únicamente es necesario ingresar a la zona de nominados, escoger al favorito y registrar la selección. Posterior a ello, el usuario también puede observar la clasificación.



En octubre de 2022 se dará a conocer quien se lleva la distinción entre los 20 finalistas. La decisión es tomada por un conjunto de periodistas de Europa y se tiene en cuenta el aspecto del favoritismo de la afición.