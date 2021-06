Guillermo Lasso prevé regresar a Ecuador la noche de este 30 de junio del 2021

Redacción Guayaquil (I)

El presidente de la República, Guillermo Lasso, prevé arribar a Guayaquil la noche de este miércoles 30 de junio del 2021, tras la cirugía realizada en días pasados, en un hospital de Miami, en Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría General de Comunicación (Segcom), el mandatario cumplirá agenda privada en la urbe porteña este jueves 1 de julio. Y mañana, 2 de julio, prevé viajar a Colombia para asistir al traspaso de la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Lasso regresará a Ecuador luego de una intervención de mediana complejidad que permitió extirparle un quiste en la zona lumbar, provocado por una mala práctica médica años atrás. Tras la operación, empezó su proceso de recuperación y está recibiendo las terapias de rehabilitación física que corresponden para, paulatinamente, recuperar y mejorar su movilidad.

Durante las próximas semanas, el mandatario utilizará un andador de apoyo mientras continúa con el tratamiento terapéutico. El sábado 26 de junio el Mandatario recibió el alta hospitalaria.

Días atrás, Lasso agradeció las muestras de solidaridad y preocupación del pueblo ecuatoriano. “Hace unos días he salido del quirófano en muy buenas condiciones. He iniciado mi etapa de rehabilitación, haciendo ejercicios que me van a permitir recuperar mi movilidad de manera normal”, anunció.

El Jefe de Estado continuó en Estados Unidos con actividades de despacho desde Estados Unidos, entre estas destaca la visita del Senador Bob Menéndez, con quien conversó de la situación política de la región; la seguridad; el plan de vacunación y lo importante que será para Ecuador suscribir un acuerdo de libre comercio con el país norteamericano.