Diana Serrano (I)

El gremio de los transportistas espera que el próximo 15 de noviembre entre en vigencia el nuevo valor del pasaje del transporte público en el país, que sería de USD 0,45 y que llegaría a USD 0,50.

Esta propuesta es parte de las negociaciones entre transportistas y el Gobierno, en el marco de las movilizaciones, señaló Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, en entrevista con Tu Voz.

El dirigente afirmó que el último martes se reunió con el ministro de Transportes, Marcelo Cabrera, y otros funcionarios para definir este tema.

Explicó que, por sugerencia de la Agencia Nacional de Tránsito, la tarifa que se manejará no puede ser menos de USD 0,50 y se aplicaría a escala nacional. “Esa es la decisión porque en todo el país es la medida del precio de los combustibles”, dijo.

“Nosotros le hemos dicho que para que se amortigüe un tanto el tema con la población arrancaríamos con USD 0,45 (en Quito) y en diciembre se pondrá en vigencia los USD 0,05 más”, dijo Yánez.

El representante del gremio de transportistas advirtió que esa es la única alternativa. “Si nos ofrecen (el Gobierno) exoneraciones, repuestos, llantas, de plano ya hemos rechazado, que eso nunca sirvió”, dijo.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), aseguró que durante los últimos cuatro meses, el Gobierno ha mantenido diálogos con todas las modalidades de transporte, “cuyos resultados han sido comunicados a través de ruedas de prensa e información oficial. En ninguno de ellos se ha establecido la posibilidad de un alza en el valor de los pasajes, bajo las condiciones que señala el dirigente Yánez”.

“Cabe recalcar -dice el comunicado de la ANT- que la competencia de la fijación de los valores del pasaje del bus urbano, le corresponde exclusivamente a cada uno de los Municipios del país, por lo que la ANT, bajo el marco normativo vigente, no fija estos valores”.

Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, dijo que “la competencia para establecer una tarifa para buses urbanos, taxis, etc., es exclusiva de los municipios. La ANT no fija ni fijará jamás tarifas para modalidades que no son de su competencia”.