Alcaldía y ediles de Quito rechazan exclusión de partidos

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución que rechaza la proscripción política y exige plenas garantías democráticas para los comicios de 2026. Esta decisión se tomó durante la sesión del martes 21 de julio de 2026, donde se registraron 11 votos a favor.

Contexto electoral en Ecuador

Este pronunciamiento surge ante las recientes circunstancias que enfrenta el país, caracterizadas por la suspensión de agrupaciones políticas, entre ellas el movimiento Amigo, según la información publicada en este Medio el 17 de julio de 2026.

De igual forma, la modificación del calendario de elecciones seccionales previstas para 2026. Ante este panorama, el Cabildo capitalino advirtió sobre la necesidad de asegurar un entorno que garantice el derecho de los ciudadanos a elegir entre diversas opciones.

Postura del alcalde Pabel Muñoz

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó la coyuntura actual como un debilitamiento profundo de los principios democráticos.

Durante su intervención, enfatizó que fortalecer la institucionalidad requiere ampliar las alternativas para el electorado. “La forma de fortalecimiento de esa democracia es aumentando las opciones para que el pueblo elija y no disminuyendo las opciones”, dijo.

Además, recordó que la administración municipal responde a un mandato ciudadano que históricamente ha defendido la libertad, “también por mantener viva la llama y la historia de quienes hicieron grande a esta ciudad, y me refiero a los procesos democráticos respetuosos que siempre tuvieron como ideal la libertad, la independencia y la democracia”, afirmó el Alcalde.

Argumentos y posturas de los ediles

Durante el debate, varios concejales expusieron sus criterios sobre la situación institucional del país. El edil proponente de la iniciativa, Emilio Uzcátegui, advirtió que limitar la participación institucional mediante la anulación de opciones electorales genera riesgos severos para la estabilidad social.

Señaló que el adelanto de los comicios ha comprimido los plazos para la democracia interna y la formación de alianzas.

Opiniones sobre el adelanto electoral

Por su parte, el concejal Andrés Campaña catalogó el adelanto de las elecciones junto a la suspensión de partidos como un atropello que afecta directamente a la ciudadanía en su conjunto.

En esta línea, el concejal Adrián Ibarra sostuvo que el Consejo Nacional Electoral genera mayores incertidumbres que certezas en el actual proceso, describiendo al Estado democrático nacional en una situación crítica.

Exhorto institucional y remisión a organismos internacionales

Los puntos centrales de la resolución aprobada establecen un rechazo categórico a cualquier medida de exclusión que restrinja el pluralismo.

El documento recuerda a las autoridades electorales que la diversidad de opciones fortalece la participación y que la decisión final recae exclusivamente en el voto soberano de la población.

Llamado a proteger derechos ciudadanos en elecciones

Adicionalmente, el cabildo exhorta a todas las Funciones del Estado a precautelar la independencia institucional y el respeto al debido proceso.

Como disposición final, el Concejo Metropolitano ordenó notificar el contenido de la resolución a las principales funciones del poder público en el país, así como a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la OEA, CIDH, Unión Europea y misiones de observación electoral.