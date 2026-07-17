‘Revolución Ciudadana inscribirá candidatos’, asegura Gabriela Rivadeneira

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, aseguró este viernes 17 de julio de 2026 que inscribirán candidatos y que ya han registrado varias alianzas para las elecciones seccionales de noviembre.

Esta decisión se produce tras la suspensión por nueve meses del Movimiento Amigo, que auspiciaba a los candidatos correístas, por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Las declaraciones de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana sobre sus candidatos

Tra suspensión del Movimiento Amigo, la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, afirmó: “Lo que estamos viendo es algo insólito”, en el canal de YouTube Outsiders.

Agregó que esta situación demuestra la falta de derecho a la defensa y la ausencia de opciones democráticas para la ciudadanía.

Análisis legal del Movimiento Amigo

La presidenta de la RC indicó que el Movimiento Amigo está evaluando las acciones legales a seguir con su equipo de abogados. Asimismo, destacó que la suspensión de la Revolución Ciudadana no fue legal y que esta situación se repite en el contexto actual.

Candidaturas y alianzas políticas

“Nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral”, afirmó Gabriela Rivadeneira, en el canal de YouTube Outsiders.

La líder de la RC subrayó que han registrado otras alianzas políticas y organizaciones que acogerán a sus candidatos.

“Tenemos registro de todas nuestras alianzas (…) Así que sí, nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral”, aseguró.

Rivadeneira recordó las palabras de Rafael Correa: “Todos, menos ADN”.

Alianzas en Guayaquil

La Presidenta de la RC mencionó que ya inscribieron una alianza electoral en Guayaquil y que la decisión sobre la candidatura para la Alcaldía será definida con el Aquiles Álvarez, ahora preso y procesado.

“Tenemos que ganar y sostener la Alcaldía de Guayaquil, y recuperar la Prefectura del Guayas”, sostuvo.

Reacciones de Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa reaccionó ante la situación afirmando que el presidente Daniel Noboa “roba las elecciones seccionales como ya robó las presidenciales”.

Correa criticó el adelanto de elecciones y mencionó que han proscrito a cuatro alcaldes de capitales provinciales que buscaban reelección.

También añadió: “Y ahora vuelven a proscribir el partido Amigo -listas 16- con el que íbamos a participar en las elecciones seccionales”.

Motivo de la suspensión del Movimiento Amigo, auspiciante de los candidatos de la Revolución Ciudadana por el TCE

El juez del TCE, Juan Patricio Maldonado, admitió a trámite la denuncia presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, por supuesto lavado de activos en el Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Como resultado, el TCE dispuso la suspensión provisional del Movimiento Amigo por un periodo de nueve meses.

Candidatos de la Revolución Ciudadana se quedan sin organización política

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendio al movimiento correísta Revolución Ciudadana por nueve meses, según informó EL COMERCIO el 6 de marzo de 2026.

Esta decisión fue ratificada por la Corte Constitucional en este mes.

Tras el dictamen del TCE, la Revolución Ciudadana buscó el auspicio de una organización política para poder lanzar a sus candidatos a prefectos, alcaldes y juntas parroquiales a las elecciones seccionales del 29 de noviembre y logró un acuerdo con el Movimiento Amigo.

Ahora, con esta nueva suspensión de Amigo, el movimiento correísta se vuelve a quedar sin organización política que auspicie a sus candidatos.

Impacto en las elecciones seccionales de 2026

La suspensión del movimiento Amigo afecta directamente a la Revolución Ciudadana, ya que esta organización política auspiciaba a sus candidatos para las elecciones seccionales de 2026.

La decisión del TCE genera incertidumbre sobre el futuro político de los candidatos respaldados por el movimiento.

Sobre la suspensión del movimiento correísta y las alianzas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, recordó que la Revolución Ciudadana no puede hacer alianzas porque está suspendida.

“La Revolución Ciudadana está suspendida, no eliminada”, indicó.

El plazo para registrar aliazas políticas vence este sábado 18 de julio, según el calendario electoral del CNE para las elecciones seccionales y del Cpccs de noviembre.

Los candidatos de la Revolución Ciudadana, tras la suspensión del Movimiento Amigo; preguntas frecuentes

❓¿La Revolución Ciudadana podrá inscribir candidatos para las elecciones seccionales de noviembre de 2026?

Sí. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que las candidaturas del movimiento serán inscritas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

La dirigente política afirmó que la organización ya cuenta con varias alianzas registradas que respaldarán a sus candidatos. Sus declaraciones se producen después de la suspensión provisional del Movimiento Amigo por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organización que auspiciaba las postulaciones correístas para estos comicios.

❓¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al Movimiento Amigo por nueve meses?

El TCE suspendió provisionalmente al Movimiento Amigo tras admitir a trámite una denuncia por supuesto lavado de activos presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.

La decisión fue adoptada por el juez electoral Juan Patricio Maldonado y tendrá una duración de nueve meses. La medida afecta directamente al movimiento político que respaldaba las candidaturas de la Revolución Ciudadana para las elecciones seccionales, generando un nuevo escenario para la participación electoral del correísmo.

❓¿Qué alianzas políticas tiene la Revolución Ciudadana para participar en las elecciones de 2026?

Gabriela Rivadeneira aseguró que la Revolución Ciudadana ha registrado varias alianzas políticas y organizaciones que acogerán a sus candidatos.

La presidenta del movimiento señaló que una de las alianzas ya fue inscrita en Guayaquil y reiteró que sus candidaturas participarán en el proceso electoral. El anuncio fue realizado antes del vencimiento del plazo establecido por el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral para el registro de alianzas políticas.

❓¿Qué dijo Gabriela Rivadeneira sobre la suspensión del Movimiento Amigo y de la Revolución Ciudadana?

Gabriela Rivadeneira calificó la situación como “insólita” y sostuvo que existe una falta de garantías para el derecho a la defensa y las opciones democráticas.

La dirigente manifestó que el Movimiento Amigo analiza las acciones legales que emprenderá frente a la suspensión. Además, reiteró su postura de que la suspensión de la Revolución Ciudadana tampoco fue legal y aseguró que ambas decisiones afectan la participación política de su organización en el actual proceso electoral.

❓¿Qué ocurrirá con la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil respaldada por la Revolución Ciudadana?

La candidatura para la Alcaldía de Guayaquil será definida conjuntamente con Aquiles Álvarez, según informó Gabriela Rivadeneira.

La presidenta de la Revolución Ciudadana señaló que el movimiento tiene como objetivo conservar la Alcaldía de Guayaquil y recuperar la Prefectura del Guayas. La definición de las candidaturas forma parte de la estrategia electoral que la organización política desarrolla junto con sus aliados para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

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