Elecciones seccionales, registro de alianzas vence cinco días

Las organizaciones políticas deben concretar sus alianzas para las elecciones seccionales hasta el próximo sábado 18 de julio.

Personal de la AMC ejecutó operativos en el norte y sur de Quito.
Gladys Rivadeneira

El plazo para el registro de alianzas políticas para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre vence el próximo sábado 18 de julio de 2026. Este proceso se inició el 18 de junio y es supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Las alianzas para las elecciones seccionales de noviembre

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que Acción Democrática Nacional (ADN) no formará alianzas, afirmando: “No vamos a ir en alianzas con nadie, vamos a tener nuestros candidatos propios”.

Por otro lado, la Izquierda Democrática (ID) y el movimiento Somos Agua, liderado por Yaku Pérez, formalizaron una alianza el 13 de mayo en la sede de la ID.

Asimismo, Javier Orti, representante del movimiento Avanza, no descartó la posibilidad de establecer alianzas específicas en ciertas jurisdicciones.

En cuanto al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), este recibirá el apoyo de Amigo, aunque aún no se ha definido cómo se incluirán los candidatos en las listas.

Proceso de registro y beneficios

Las alianzas electorales pueden formarse entre dos o más organizaciones políticas, ya sean nacionales o locales, con el objetivo de presentar candidaturas conjuntas.

La solicitud para registrar estas alianzas se tramitará en línea mediante un sistema dispuesto para tal efecto.

Luego, el CNE y las Delegaciones Provinciales Electorales verificarán la documentación presentada.

Las alianzas aprobadas recibirán incentivos como un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral si están conformadas por organizaciones políticas del mismo nivel territorial.

Calendario electoral en Ecuador

A continuación se presentan las fechas importantes del calendario electoral que deben cumplirse tras el registro de alianzas:

  • 6 de marzo al 30 de julio de 2026: Consejos Consultivos con Organizaciones Políticas
  • 18 de junio al 18 de julio de 2026: Registro de Alianzas
  • 1 de agosto de 2026: Publicación de Convocatoria a Elecciones (cadena de radio y televisión)
  • 2 al 17 de agosto de 2026: Inscripción de candidaturas
  • 2 de septiembre de 2026: Selección de Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV)
  • 4 de septiembre al 14 de noviembre de 2026: Notificación a MJRV
  • 7 de septiembre al 29 de noviembre de 2026: Capacitación a MJRV y otros actores electorales
  • 9 de noviembre de 2026: Listado oficial de candidaturas inscritas
  • 12 al 26 de noviembre de 2026: Campaña Electoral
  • 12 al 26 de noviembre de 2026: Debates
  • 27 al 29 de noviembre de 2026: Silencio Electoral
  • 1 de noviembre de 2026: Primer Simulacro Nacional
  • 15 de noviembre de 2026: Segundo Simulacro Nacional
  • 26 de noviembre de 2026: Sufragio para Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada
  • 27 de noviembre de 2026: Sufragio Voto en Casa
  • 29 de noviembre de 2026: Sufragio General
  • 14 de mayo de 2027: Posesión Autoridades
  • Informe extra: CNE

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