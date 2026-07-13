Elecciones seccionales, registro de alianzas vence cinco días

El plazo para el registro de alianzas políticas para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre vence el próximo sábado 18 de julio de 2026. Este proceso se inició el 18 de junio y es supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que Acción Democrática Nacional (ADN) no formará alianzas, afirmando: “No vamos a ir en alianzas con nadie, vamos a tener nuestros candidatos propios”.
Por otro lado, la Izquierda Democrática (ID) y el movimiento Somos Agua, liderado por Yaku Pérez, formalizaron una alianza el 13 de mayo en la sede de la ID.
Asimismo, Javier Orti, representante del movimiento Avanza, no descartó la posibilidad de establecer alianzas específicas en ciertas jurisdicciones.
En cuanto al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), este recibirá el apoyo de Amigo, aunque aún no se ha definido cómo se incluirán los candidatos en las listas.
Las alianzas electorales pueden formarse entre dos o más organizaciones políticas, ya sean nacionales o locales, con el objetivo de presentar candidaturas conjuntas.
La solicitud para registrar estas alianzas se tramitará en línea mediante un sistema dispuesto para tal efecto.
Luego, el CNE y las Delegaciones Provinciales Electorales verificarán la documentación presentada.
Las alianzas aprobadas recibirán incentivos como un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral si están conformadas por organizaciones políticas del mismo nivel territorial.
A continuación se presentan las fechas importantes del calendario electoral que deben cumplirse tras el registro de alianzas: