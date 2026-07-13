Elecciones seccionales, registro de alianzas vence cinco días

El plazo para el registro de alianzas políticas para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre vence el próximo sábado 18 de julio de 2026. Este proceso se inició el 18 de junio y es supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Las alianzas para las elecciones seccionales de noviembre

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que Acción Democrática Nacional (ADN) no formará alianzas, afirmando: “No vamos a ir en alianzas con nadie, vamos a tener nuestros candidatos propios”.

Por otro lado, la Izquierda Democrática (ID) y el movimiento Somos Agua, liderado por Yaku Pérez, formalizaron una alianza el 13 de mayo en la sede de la ID.

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Asimismo, Javier Orti, representante del movimiento Avanza, no descartó la posibilidad de establecer alianzas específicas en ciertas jurisdicciones.

En cuanto al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), este recibirá el apoyo de Amigo, aunque aún no se ha definido cómo se incluirán los candidatos en las listas.

Proceso de registro y beneficios

Las alianzas electorales pueden formarse entre dos o más organizaciones políticas, ya sean nacionales o locales, con el objetivo de presentar candidaturas conjuntas.

La solicitud para registrar estas alianzas se tramitará en línea mediante un sistema dispuesto para tal efecto.

Luego, el CNE y las Delegaciones Provinciales Electorales verificarán la documentación presentada.

Las alianzas aprobadas recibirán incentivos como un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral si están conformadas por organizaciones políticas del mismo nivel territorial.

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Calendario electoral en Ecuador

A continuación se presentan las fechas importantes del calendario electoral que deben cumplirse tras el registro de alianzas:

6 de marzo al 30 de julio de 2026: Consejos Consultivos con Organizaciones Políticas

Consejos Consultivos con Organizaciones Políticas 18 de junio al 18 de julio de 2026: Registro de Alianzas

Registro de Alianzas 1 de agosto de 2026: Publicación de Convocatoria a Elecciones (cadena de radio y televisión)

Publicación de Convocatoria a Elecciones (cadena de radio y televisión) 2 al 17 de agosto de 2026: Inscripción de candidaturas

Inscripción de candidaturas 2 de septiembre de 2026: Selección de Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV)

Selección de Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) 4 de septiembre al 14 de noviembre de 2026: Notificación a MJRV

Notificación a MJRV 7 de septiembre al 29 de noviembre de 2026: Capacitación a MJRV y otros actores electorales

Capacitación a MJRV y otros actores electorales 9 de noviembre de 2026: Listado oficial de candidaturas inscritas

Listado oficial de candidaturas inscritas 12 al 26 de noviembre de 2026: Campaña Electoral

Campaña Electoral 12 al 26 de noviembre de 2026: Debates

Debates 27 al 29 de noviembre de 2026: Silencio Electoral

Silencio Electoral 1 de noviembre de 2026: Primer Simulacro Nacional

Primer Simulacro Nacional 15 de noviembre de 2026: Segundo Simulacro Nacional

Segundo Simulacro Nacional 26 de noviembre de 2026: Sufragio para Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada

Sufragio para Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada 27 de noviembre de 2026: Sufragio Voto en Casa

Sufragio Voto en Casa 29 de noviembre de 2026: Sufragio General

Sufragio General 14 de mayo de 2027: Posesión Autoridades

Posesión Autoridades Informe extra: CNE

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