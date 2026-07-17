TCE suspende al Movimiento Amigo, auspiciante de los candidatos de la Revolución Ciudadana

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió suspender este viernes 17 de julio de 2026 al Movimiento Amigo, que apoyaba a los candidatos del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales del 29 de julio de 2026. Esta organización política también recibió una suspensión de nueve meses.

Motivo de la suspensión del Movimiento Amigo, auspiciante de los candidatos de la Revolución Ciudadana por el TCE

El juez del TCE, Juan Patricio Maldonado, admitió a trámite la denuncia presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, por supuesto lavado de activos en el Movimiento Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Como resultado, el TCE dispuso la suspensión provisional del Movimiento Amigo por un periodo de nueve meses.

Candidatos de la Revolución Ciudadana se quedan sin organización política

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendio al movimiento correísta Revolución Ciudadana por nueve meses, según informó EL COMERCIO el 6 de marzo de 2026.

Esta decisión fue ratificada por la Corte Constitucional en este mes.

Tras el dictamen del TCE, la Revolución Ciudadana buscó el auspicio de una organización política para poder lanzar a sus candidatos a prefectos, alcaldes y juntas parroquiales a las elecciones seccionales del 29 de noviembre y logró un acuerdo con el Movimiento Amigo.

Ahora, con esta nueva suspensión de Amigo, el movimiento correísta se vuelve a quedar sin organización política que auspicie a sus candidatos.

Impacto en las elecciones seccionales de 2026

La suspensión del movimiento Amigo afecta directamente a la Revolución Ciudadana, ya que esta organización política auspiciaba a sus candidatos para las elecciones seccionales de 2026.

La decisión del TCE genera incertidumbre sobre el futuro político de los candidatos respaldados por el movimiento.

Sobre la suspensión del movimiento correísta y las alianzas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, recordó que la Revolución Ciudadana no puede hacer alianzas porque está suspendida.

“La Revolución Ciudadana está suspendida, no eliminada”, indicó.

¿Qué es el Movimiento Amigo?

El Movimiento Amigo fue fundado en 2019 con el nombre de “Mejor” por el exasambleísta correísta, Daniel Mendoza, que fue a la cárcel por corrupción.