Corte Constitucional ratifica suspensión de Revolución Ciudadana

El máximo organismo judicial del Ecuador negó una acción extraordinaria de protección presentada por el movimiento Revolución Ciudadana para anular su suspensión. Esta medida fue dictada inicialmente por el Tribunal Contencioso Electoral debido a investigaciones fiscales por presunto lavado de dinero.

Fallo definitivo del tribunal

La Corte Constitucional del Ecuador rechazó de manera definitiva la demanda presentada por el partido del expresidente Rafael Correa. Con esta acción, se buscaba revertir la medida que mantiene suspendida a la agrupación política.

Según reportes de EFE, el alto tribunal desestimó la acción de protección al considerar que fue interpuesta contra una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitida durante el periodo electoral, contraviniendo así la normativa vigente en el país.

Como se informó en una publicación realizada en este Medio el 8 de abril de 2026, el movimiento Revolución Ciudadana solicitó al TCE revocar la suspensión de la organización, decisión que ya fue ratificada por el organismo electoral.

Detalles del fallo

La resolución fue emitida el 3 de julio de 2026, dejando en firme la sanción administrativa. Esta suspensión fue impuesta en marzo de 2026, después de que un juez del TCE admitiera a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado.

Reacción de Rafael Correa

Ante el fallo, el expresidente Rafael Correa utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar la decisión de los magistrados, calificándola como un acto arbitrario.

Con información de EFE, se conoce que el exmandatario denunció que la suspensión al principal partido político ocurre “sin ley, sin hechos, sin información”, comparando la situación con regímenes autoritarios.

Comunicado de Revolución Ciudadana

Por su parte, el movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado oficial ratificando su postura de continuar denunciando lo que denominan “permanentes violaciones democráticas y de derechos humanos”. Enfatizan que, a su juicio, el Estado de Derecho en el Ecuador se encuentra en una situación crítica.

Caso ‘Caja Chica’ y sus implicaciones

La medida cautelar que mantiene inhabilitada a la agrupación tiene su origen en el caso conocido como ‘Caja Chica’.

En este proceso judicial, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada al expresidente Correa, a la excandidata Luisa González y a otros integrantes de la Revolución Ciudadana. La tesis fiscal sostiene que se habrían ingresado fondos ilícitos en efectivo provenientes de Venezuela para financiar la campaña electoral presidencial de 2023.

Impacto en las elecciones locales

La suspensión, establecida inicialmente por nueve meses, generó incertidumbre sobre la participación del movimiento en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027.

No obstante, el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre de 2026, decidido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en marzo pasado, limitó las opciones de los correístas para inscribirse formalmente.

Nuevas estrategias electorales

Ante este escenario, el 28 de junio, el expresidente Correa confirmó que las figuras principales del movimiento buscarán postularse a los próximos cargos locales bajo el auspicio del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Suspensión del movimiento Revolución Ciudadana, preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué la Corte Constitucional negó la demanda de Revolución Ciudadana?

Fue negada porque la acción de protección se presentó contra una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) adoptada durante el periodo electoral, lo cual está prohibido por la norma. La Corte ratificó que no es posible procesar este tipo de demandas en el contexto electoral, cerrando la vía judicial solicitada por el movimiento para revertir la sanción administrativa dictada en marzo.

❓ ¿Cuál es el origen de la suspensión del movimiento RC?

La suspensión fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral tras admitir una denuncia por una investigación fiscal de presunto lavado de dinero denominada ‘Caja Chica’. La Fiscalía investiga el posible ingreso de dinero ilícito proveniente de Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023, involucrando a altos dirigentes del movimiento.

❓ ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para las próximas elecciones?

La ratificación de la suspensión impide que la organización política participe como tal en los comicios. Dado que el CNE adelantó las elecciones al 29 de noviembre de 2026, el movimiento correísta se vio obligado a buscar el auspicio del movimiento ‘Amigo’ para postular a sus cuadros políticos en las próximas elecciones locales.

❓ ¿Quiénes están siendo investigados en el caso ‘Caja Chica’?

La Fiscalía investiga principalmente a Rafael Correa, a la excandidata Luisa González y a otros integrantes de la Revolución Ciudadana. El proceso se centra en el presunto delito de delincuencia organizada relacionado con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023.

❓ ¿Cuál ha sido la reacción del expresidente Rafael Correa ante este fallo?

El exmandatario ha rechazado públicamente la decisión a través de sus redes sociales, calificando al sistema judicial como “podrido” y denunciando una supuesta persecución política. Correa ha utilizado su cuenta de X para publicar la decisión del tribunal y manifestar que la suspensión de su partido es una violación a los derechos políticos y democráticos en el país.

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