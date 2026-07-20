CNE ordena ejecutar suspensión del Movimiento Amigo; simpatizantes correístas protestan

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la tarde de este lunes 20 de julio de 2026 la ejecución de la suspensión del Movimiento Amigo, que iba a auspiciar a los candidatos de la Revolución Ciudadana (RC), tras la resolución que tomó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado viernes 17 de julio. Los simpatizantes del correísmo protestaron en los exteriores de la institución.

La suspensión del Movimiento Amigo: resolución del TCE y ejecución del CNE

El CNE instruyó a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política cumplir con la orden del TCE respecto al Movimiento Amigo. El TCE decidió suspender al movimiento por un periodo de nueve meses.

Esta medida surgió por la denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación reservada por supuesto lavado de activos.

Protestas y reacciones de la Revolución Ciudadana

Mientras tanto, simpatizantes de la Revolución Ciudadana, quienes también enfrentan una suspensión de nueve meses debido a otra investigación reservada por supuesto lavado de activos en el caso Caja Chica, protestaron en los exteriores del CNE.

La asambleísta Liliana Durán (RC) manifestó que en el caso de la suspensión del Movimiento Amigo no se ha cumplido con el debido proceso y una investigación previa.

Los protestantes gritaban consignas en contra del Gobierno del presidente Daniel Noboa y del TCE.

Estas manifestaciones se dieron en respuesta a la decisión tomada por el TCE.

Declaraciones de Gabriela Rivadeneira

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento correísta, comentó que su organización había previsto esta situación.

Rivadeneira aseguró que garantizaron la participación de sus candidatos mediante alianzas provinciales que ya estaban registradas.

El período de inscripción de alianzas electorales terminó el pasado sábado 18 de julio. El CNE registró 468 alianzas electorales inscritas.

Las elecciones seccionales

La suspensión del Movimiento Amigo, organización que iba a auspiciar a los candidatos de la Revolución Ciudadana, se da a un poco más de cuatro meses de las realización de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Ecuador se elegirán 5 749 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales; y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con sus respectivos suplentes.

Suspensión del Movimiento Amigo, ausipiciante de los candidatos de la Revolución Ciudadana; preguntas frecuentes

❓¿Por qué el Consejo Nacional Electoral ejecutó la suspensión del Movimiento Amigo?

El CNE ejecutó la suspensión del Movimiento Amigo en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, que dispuso su suspensión por nueve meses.

La medida fue ordenada el 20 de julio de 2026, luego de que el TCE acogiera una denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, dentro de una investigación reservada por supuesto lavado de activos. El CNE instruyó a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política aplicar la decisión adoptada por el organismo electoral.

❓¿La suspensión del Movimiento Amigo impedirá la participación de los candidatos de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de 2026?

Gabriela Rivadeneira aseguró que los candidatos de la Revolución Ciudadana sí participarán en las elecciones seccionales mediante alianzas políticas previamente registradas.

La presidenta del movimiento correísta señaló que su organización había previsto este escenario y garantizó la inscripción de sus candidaturas a través de alianzas provinciales. El plazo para registrar alianzas electorales concluyó el 18 de julio de 2026 y el Consejo Nacional Electoral informó que fueron inscritas 468 alianzas en todo el país.

❓¿Por qué protestaron los simpatizantes de la Revolución Ciudadana frente al CNE?

Los simpatizantes del correísmo protestaron en rechazo a la ejecución de la suspensión del Movimiento Amigo y cuestionaron las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.

Durante las manifestaciones, los asistentes expresaron consignas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa y el Tribunal Contencioso Electoral. Además, la asambleísta Liliana Durán manifestó que, en su criterio, en el caso del Movimiento Amigo no se habría respetado el debido proceso ni se habría realizado una investigación previa adecuada antes de adoptar la medida.

❓¿Cuándo se realizarán las elecciones seccionales de Ecuador de 2026 y qué autoridades serán elegidas?

Las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y permitirán elegir 5 749 autoridades principales y sus respectivos suplentes.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para escoger prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales rurales y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este proceso electoral constituye uno de los más amplios del calendario democrático ecuatoriano.

❓¿Cuál es la situación jurídica actual del Movimiento Amigo y de la Revolución Ciudadana?

Tanto el Movimiento Amigo como la Revolución Ciudadana enfrentan suspensiones de nueve meses derivadas de investigaciones reservadas por presunto lavado de activos.

El Movimiento Amigo fue suspendido tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral relacionada con una denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante. Por su parte, la Revolución Ciudadana también cumple una suspensión de nueve meses vinculada al denominado caso Caja Chica. Pese a ello, la dirigencia correísta sostiene que sus candidatos participarán en los comicios mediante las alianzas políticas registradas dentro de los plazos establecidos por el Consejo Nacional Electoral.

Te recomendamos