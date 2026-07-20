CNE registra 468 alianzas para las elecciones locales de Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió un total de 468 alianzas electorales para los comicios que se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026. De estas, el CNE validó 18 alianzas, mientras que 449 permanecen pendientes de validación.

Suspensión del movimiento Amigo

La suspensión del movimiento Amigo marcó el cierre del plazo para la formación de alianzas. Un juez decidió suspender temporalmente a este movimiento justo antes del cierre de inscripciones, lo que generó controversia en el ámbito político.

Reacciones al cierre de Amigo

El correísmo, que había recurrido a Amigo tras la inhabilitación de Revolución Ciudadana, se vio afectado por esta decisión. Antes de su suspensión, Amigo había seleccionado precandidatos vinculados al correísmo.

Denuncias y acusaciones

La denuncia contra Amigo se basa en un presunto delito de lavado de activos. Esta investigación, conocida como ‘Caja Chica’, involucra a figuras prominentes como Luisa González y Rafael Correa.

Alineaciones políticas en juego

A pesar de la situación con Amigo, Revolución Ciudadana asegura haber formado alianzas para las elecciones locales de noviembre. Sin embargo, Rafael Correa criticó la decisión judicial sobre Amigo, considerándola un ataque a la democracia.

🗓️ | De acuerdo con el #CalendarioElectoralEc, hoy 1️⃣8️⃣ de julio, concluye el plazo para que las organizaciones políticas registren sus Alianzas Electorales para las #Elecciones2027Ec. 🇪🇨



🗳️ Este trámite se realiza en línea, mediante el sistema informático habilitado para el… pic.twitter.com/OTI8qJvMdN — cnegobec (@cnegobec) July 18, 2026

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