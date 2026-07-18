Pabel Muñoz denuncia persecución política tras suspensión del movimiento Amigo

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este sábado 18 de julio de 2026 en su cuenta de la red social X sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender al movimiento Amigo, información publicada por este medio el viernes. Esa organización auspicia a los candidatos de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

TCE suspendió al movimiento Amigo por presunto lavado de activos

El TCE decidió el viernes 17 de julio de 2026 suspender por nueve meses a Amigo, que respalda a los candidatos del movimiento correísta para los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026. El juez del TCE, Juan Patricio Maldonado, admitió a trámite la denuncia presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, por presunto lavado de activos en la organización. Como resultado, el TCE dispuso la suspensión provisional del Movimiento Amigo por el periodo señalado.

En su publicación en X, Muñoz describe la situación como “un terrorífico abismo sin fin” y afirma que refleja “lo que queda de democracia en Ecuador”. El Alcalde de Quito recuerda que la Revolución Ciudadana fue proscrita y que las elecciones seccionales, previstas originalmente para febrero de 2027, se adelantan a noviembre de 2026. Según su publicación, esto se hará pese a que la ley establece que los comicios deben realizarse el mismo año de posesión de las nuevas autoridades.

El alcalde Muñoz señala que esta constituye la quinta vez, en nueve años, que la militancia de la Revolución Ciudadana se ve obligada a cambiar de número y membrete político, y enumera las listas previas: 35, 5, 1, nuevamente 5 y ahora 16. El alcalde plantea en su mensaje si esta situación no constituye una muestra de persecución y vulneración de derechos políticos.

Pabel Muñoz vincula la suspensión del movimiento Amigo con la afectación a Quito

En su publicación, Muñoz sostiene que las instituciones del Estado atraviesan, desde hace nueve años, un proceso de funcionalización para perseguir y hostigar a adversarios políticos, mientras medios de comunicación afectan la reputación de figuras progresistas; Muñoz escribió textualmente: “asesinan a diario la reputación“. El alcalde plantea que la situación política nacional trasciende a una persona o un partido y que involucra la democracia, el Estado de Derecho y el derecho de cada ecuatoriano a elegir libremente.

Para el caso específico de Quito, Muñoz indica que la suspensión representa una afectación directa al derecho de la población capitalina a elegir a sus autoridades. El alcalde describe el hostigamiento del que dice ser objeto como una agresión que trasciende su figura y que afecta a quienes lo eligieron y a quienes buscarían respaldar nuevamente su proyecto de ciudad.

Muñoz anuncia que, en el plano personal y como organización, impulsa las vías democráticas y legales disponibles para defender el derecho político de la ciudadanía. El alcalde convoca a la ciudadanía, sin distinción ideológica, a defender las bases de la democracia y describe la situación de Quito, a la que llama “Luz de América”, como parte de esa defensa colectiva.

Un terrorífico abismo sin fin, así se ven las hilachas de lo que queda de democracia en Ecuador. Lo describo en resumen, pues si contamos toda la historia no acabamos:



La Revolución Ciudadana, el mayor movimiento político del país, fue proscrita. Las elecciones seccionales de… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) July 18, 2026

La Revolución Ciudadana pierde nuevamente organización política

El movimiento Amigo fue fundado en 2019 bajo el nombre “Mejor” por el exasambleísta correísta Daniel Mendoza, quien estuvo en prisión por delincuencia organizada. Amigó participó ese año con Alianza PAIS y obtuvo seis alcaldías y 26 concejalías. En 2021, la organización cambió de nombre a Amigo, listas 16, y respaldó la candidatura de Pedro José Freile, quien posteriormente se desvinculó. Desde 2025, el movimiento atraviesa un proceso de renovación, con la salida de Mendoza, y se convirtió en auspiciante de los candidatos correístas para las seccionales de noviembre.

La Revolución Ciudadana quedó suspendida por el TCE por nueve meses, según información publicada por este medio el 6 de marzo de 2026, decisión que la Corte Constitucional ratificó posteriormente. Tras esa suspensión, la organización buscó el auspicio de otra agrupación política para inscribir a sus candidatos a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales; así llegó a un acuerdo con el movimiento Amigo. Con la nueva suspensión de esta organización, el movimiento correísta queda nuevamente sin partido auspiciante.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, recordó que la Revolución Ciudadana no puede establecer alianzas debido a su condición de suspensión. “La Revolución Ciudadana está suspendida, no eliminada”, indica Cabrera.

El plazo para el registro de alianzas políticas vence este sábado 18 de julio, de acuerdo con el calendario electoral del CNE para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de noviembre.

Otras reacciones a la suspensión del Movimiento Amigo

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, calificó la suspensión del movimiento Amigo como parte de una persecución política contra la organización. “Lo que estamos viendo es algo insólito”, expresó Rivadeneira en el canal de YouTube Outsiders. La dirigente agregó que la situación evidencia la ausencia de derecho a la defensa y de una opción democrática para la ciudadanía, según su declaración.

Rivadeneira indicó que el movimiento Amigo analiza acciones legales junto a su equipo de abogados. La dirigente sostuvo que la suspensión de la Revolución Ciudadana carece de sustento legal y que ese patrón se repite con la medida contra Amigo.

Pese a la suspensión, Rivadeneira aseguró que las candidaturas del movimiento correísta se inscriben para el proceso electoral en curso, a través de otras alianzas y organizaciones políticas que acogen a sus candidatos. La dirigente confirmó la inscripción de la alianza electoral en Guayaquil y señaló que la candidatura para la Alcaldía de esa ciudad se define junto a Aquiles Alvarez.

En cambio, el expresidente Rafael Correa dijo que el presidente Daniel Noboa roba las elecciones seccionales, como antes las elecciones presidenciales. Correa afirmó además que las elecciones se adelantan de manera ilegal. Siguió diciendo que la RC5 queda proscrita, que cuatro alcaldes de capitales provinciales que buscan la reelección quedan fuera de contienda y que ahora se suspende al Movimiento Amigo, listas 16, organización con la que la RC preveía participar en las seccionales.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sigue en la contienda electoral

Preguntas frecuentes sobre lo que dijo Pabel Muñoz sobre la suspensión del movimiento Amigo