TCE revisa denuncia contra Pabel Muñoz en vísperas de las elecciones seccionales

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sesionará este jueves 16 de julio de 2026, desde las 17:30 horas, para resolver el recurso de apelación en la causa por supuesta violencia política de género contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
Esta decisión llega en un momento clave, pues Pabel Muñoz busca la reelección auspiciado por el movimiento Amigo, que respaldará al correísmo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, como informó este Medio el 8 de julio de 2026.
La causa comenzó en diciembre de 2025, cuando Janeth Albuja, concejala suplente de Diego Garrido, presentó una denuncia por supuesta violencia política de género. Según la acusación, Albuja sostiene que Pabel Muñoz y Diego Garrido le impidieron principalizarse para participar en una sesión del Concejo Metropolitano. Por este hecho, los señaló por una supuesta infracción electoral muy grave.
El 2 de junio de 2026, un juez del TCE desestimó la denuncia en primera instancia al concluir que no existieron pruebas suficientes parademostrar la infracción. Sin embargo, Albuja apeló esa decisión y el expediente pasó al Pleno del organismo electoral.
La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, convocó a una sesión extraordinaria y virtual para las 17:30 horas de este jueves.
El organismo no transmitirá la diligencia porque la causa corresponde a una denuncia por supuesta violencia política de género. La reserva busca proteger la privacidad del proceso y de las partes involucradas.
Si el Pleno determina la existencia de una infracción electoral muy grave, Pabel Muñoz podría recibir una multa económica o la suspensión temporal de sus derechos políticos. Esta decisión complicaría o incluso impediría su eventual candidatura para buscar la reelección en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
Pabel Muñoz y sus aliados sostienen que la causa forma parte de una “persecución política” orientada a bloquear su futura candidatura.
Por su parte, la defensa de Janeth Albuja afirma que la concejala suplente sufrió una afectación directa a sus derechos políticos al no poder principalizarse para integrar una sesión del Concejo Metropolitano.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolverá el recurso de apelación presentado por Janeth Albuja dentro de la causa por la supuesta violencia política de género contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La decisión definirá si confirma o revoca la sentencia de primera instancia que desestimó la denuncia.
La denuncia nació en diciembre de 2025. Albuja sostiene que Pabel Muñoz y el concejal Diego Garrido le impidieron principalizarse para participar en una sesión del Concejo Metropolitano, lo que, según su acusación, constituye una supuesta infracción electoral muy grave. El 2 de junio de 2026, un juez del TCE concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar la infracción, pero la denunciante apeló esa decisión.
La sesión será virtual y reservada porque el expediente corresponde a una causa por supuesta violencia política de género.
La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, convocó al Pleno para las 17:30 de este jueves 16 de julio de 2026. El organismo decidió no transmitir la diligencia para preservar la confidencialidad del proceso y la privacidad de las partes involucradas.
Si el Pleno determina que existió una infracción electoral muy grave, podría imponer una multa económica o la suspensión temporal de los derechos políticos del alcalde.
Una eventual suspensión de derechos políticos podría complicar o impedir la participación de Pabel Muñoz en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, en las que busca la reelección.
Pabel Muñoz rechaza la acusación y Janeth Albuja insiste en que existió una vulneración de sus derechos políticos.
El alcalde y sus aliados afirman que el proceso responde a una presunta persecución política para impedir su candidatura. En cambio, la defensa de Janeth Albuja sostiene que la concejala suplente sufrió una afectación directa al no poder principalizarse para integrar una sesión del Concejo Metropolitano.
Porque el fallo del TCE llega mientras Pabel Muñoz busca la reelección como alcalde de Quito.
Muñoz participará auspiciado por el movimiento Amigo, que respaldará al correísmo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La resolución del Tribunal podría incidir directamente en el panorama electoral si establece alguna sanción que afecte sus derechos políticos.