TCE revisa denuncia contra Pabel Muñoz en vísperas de las elecciones seccionales

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sesionará este jueves 16 de julio de 2026, desde las 17:30 horas, para resolver el recurso de apelación en la causa por supuesta violencia política de género contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Esta decisión llega en un momento clave, pues Pabel Muñoz busca la reelección auspiciado por el movimiento Amigo, que respaldará al correísmo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, como informó este Medio el 8 de julio de 2026.

Qué analizará el TCE en la apelación contra Pabel Muñoz

La causa comenzó en diciembre de 2025, cuando Janeth Albuja, concejala suplente de Diego Garrido, presentó una denuncia por supuesta violencia política de género. Según la acusación, Albuja sostiene que Pabel Muñoz y Diego Garrido le impidieron principalizarse para participar en una sesión del Concejo Metropolitano. Por este hecho, los señaló por una supuesta infracción electoral muy grave.

El 2 de junio de 2026, un juez del TCE desestimó la denuncia en primera instancia al concluir que no existieron pruebas suficientes parademostrar la infracción. Sin embargo, Albuja apeló esa decisión y el expediente pasó al Pleno del organismo electoral.

Por qué la sesión del TCE será virtual y reservada

La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, convocó a una sesión extraordinaria y virtual para las 17:30 horas de este jueves.

El organismo no transmitirá la diligencia porque la causa corresponde a una denuncia por supuesta violencia política de género. La reserva busca proteger la privacidad del proceso y de las partes involucradas.

Qué sanciones podría definir el Tribunal Contencioso Electoral

Si el Pleno determina la existencia de una infracción electoral muy grave, Pabel Muñoz podría recibir una multa económica o la suspensión temporal de sus derechos políticos. Esta decisión complicaría o incluso impediría su eventual candidatura para buscar la reelección en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Qué dicen Pabel Muñoz y Janeth Albuja sobre el proceso

Pabel Muñoz y sus aliados sostienen que la causa forma parte de una “persecución política” orientada a bloquear su futura candidatura.

Por su parte, la defensa de Janeth Albuja afirma que la concejala suplente sufrió una afectación directa a sus derechos políticos al no poder principalizarse para integrar una sesión del Concejo Metropolitano.

Denuncia contra Pabel Muñoz, preguntas frecuentes