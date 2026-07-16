TCE resolvió sobre la apelación por violencia política contra Pabel Muñoz

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sesionó la tarde del 16 de julio de 2026 para resolver el recurso de apelación en la causa por supuesta violencia política de género contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca la reelección con el movimiento Amigo, para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Análisis del TCE sobre la apelación contra Pabel Muñoz

La causa comenzó en diciembre de 2025, cuando Janeth Albuja, concejala suplente de Diego Garrido, presentó una denuncia por supuesta violencia política de género. Según la acusación, Albuja sostiene que Pabel Muñoz y Garrido le impidieron principalizarse para participar en una sesión del Concejo Metropolitano. Por este hecho, los señaló por una supuesta infracción electoral muy grave.

El 2 de junio de 2026, un juez del TCE desestimó la denuncia en primera instancia al concluir que no existieron pruebas suficientes para demostrar la infracción. Sin embargo, Albuja apeló esa decisión y el expediente pasó al Pleno del organismo electoral.

Detalles sobre la sesión del TCE

La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, convocó a una sesión extraordinaria y virtual para las 17:30 horas del jueves. El organismo no transmitió la diligencia porque la causa corresponde a una denuncia por supuesta violencia política de género. La reserva busca proteger la privacidad del proceso y de las partes involucradas.

Qué resolvió el TCE sobre la denuncia contra Pabel Muñoz

Con cinco votos a favor, el Pleno del TCE no aceptó la denuncia contra Pabel Muñoz. Esta es una resolución de segunda instancia.

Con esta decisión su eventual candidatura para buscar la reelección en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 seguiría en pie.

Reacciones sobre el proceso

Pabel Muñoz y sus aliados sostienen que la causa forma parte de una “persecución política” orientada a bloquear su futura candidatura, desde la suspensión de la Revolución Ciudadana. Por su parte, la defensa de Janeth Albuja afirma que la concejala suplente sufrió una afectación directa a sus derechos políticos al no poder principalizarse para integrar una sesión del Concejo Metropolitano.

La resolución del TCE sobre el recurso contra Pabel Muñoz; preguntas frecuentes

❓¿Qué resolvió el Tribunal Contencioso Electoral sobre la denuncia contra Pabel Muñoz?

El Pleno del TCE no aceptó la denuncia por supuesta violencia política de género presentada contra Pabel Muñoz y ratificó la decisión de primera instancia.

La resolución fue adoptada con cinco votos a favor durante la sesión extraordinaria del 16 de julio de 2026. Al tratarse de una decisión de segunda instancia, el Tribunal concluyó el análisis del recurso de apelación presentado por Janeth Albuja, quien cuestionó el fallo inicial que había desestimado la denuncia por falta de pruebas suficientes.

❓¿La resolución del TCE afecta la posible candidatura de Pabel Muñoz para la reelección?

No. Con la decisión del TCE, la eventual candidatura de Pabel Muñoz para buscar la reelección a la Alcaldía de Quito continúa vigente.

El alcalde de Quito busca participar en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026 con el movimiento Amigo. Al no prosperar la denuncia por supuesta violencia política de género, no existe una sanción derivada de este proceso que afecte, según la información disponible, sus aspiraciones electorales.

❓¿Por qué fue denunciado Pabel Muñoz ante el Tribunal Contencioso Electoral?

La denuncia fue presentada por Janeth Albuja, quien alegó haber sido impedida de principalizarse como concejala suplente para participar en una sesión del Concejo Metropolitano.

La causa se inició en diciembre de 2025 y también involucró a Diego Garrido. La denunciante sostuvo que la imposibilidad de ejercer sus funciones constituyó un caso de supuesta violencia política de género y una presunta infracción electoral muy grave. Sin embargo, en primera instancia el TCE concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación.

❓¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral no transmitió la sesión en la que analizó la apelación?

El TCE no transmitió la diligencia debido a que corresponde a un proceso relacionado con una denuncia por supuesta violencia política de género.

La presidenta del organismo, Ivonne Coloma, convocó a una sesión extraordinaria y virtual para conocer la apelación. La reserva del procedimiento tiene como finalidad proteger la privacidad del proceso y de las personas involucradas, conforme a las características de este tipo de causas electorales.

❓¿Qué posiciones han expresado las partes involucradas en el proceso contra Pabel Muñoz?

Pabel Muñoz sostiene que el caso forma parte de una persecución política, mientras que la defensa de Janeth Albuja afirma que existió una vulneración de sus derechos políticos.

El alcalde de Quito y sus aliados consideran que la denuncia busca impedir su participación electoral. Por su parte, la defensa de la concejala suplente sostiene que Albuja sufrió una afectación directa al no poder principalizarse e integrar una sesión del Concejo Metropolitano. Ambas posturas fueron expuestas durante el desarrollo del proceso que concluyó con la decisión del Pleno del TCE.

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