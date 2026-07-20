Calendario electoral 2026 entra en una etapa clave antes de la inscripción de candidatos en Ecuador

El proceso para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 avanza hacia una de sus principales etapas. Tras el cierre del registro de alianzas políticas en Ecuador, las organizaciones políticas se preparan para oficializar a sus candidatos durante agosto.

Revisión de alianzas por el CNE uno de los puntos clave en el calendario electoral 2026

Antes de que comience esa fase, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá completar la revisión de los acuerdos políticos presentados hasta las 23:59 del sábado 18 de julio. El CNE debe resolver un total de 449 alianzas pendientes.

El organismo electoral recibió 468 solicitudes de alianzas. Hasta el último reporte, 18 habían sido validadas, una fue rechazada y 449 permanecían en proceso de revisión. De los acuerdos aprobados, cinco tienen alcance provincial y 13 son cantonales.

Las alianzas provinciales se concentran en Cañar y Manabí.

Detalles sobre las alianzas cantonales

En el ámbito cantonal constan Cuenca, Cotacachi, Baba, Vinces, Quevedo, Ventanas, Montalvo, Palenque, San Cristóbal y La Libertad.

La calificación de los acuerdos permitirá definir cómo participarán las organizaciones políticas en la elección de prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales.

Inscripción de candidaturas comenzará el 2 de agosto

El siguiente periodo señalado en el calendario electoral se extenderá del 2 al 17 de agosto de 2026. Durante esos días, partidos y movimientos deberán presentar oficialmente a sus aspirantes para los comicios seccionales.

Las organizaciones que participen mediante alianzas tendrán que cumplir previamente sus procesos internos de democracia. Este procedimiento servirá para seleccionar a los candidatos conforme a las disposiciones electorales.

El cierre de esta etapa permitirá conocer las listas que buscarán llegar a los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales.

Límites en gastos para campañas electorales

Otro componente definido antes de los comicios corresponde a los montos máximos permitidos para las campañas. El CNE estableció un cálculo de 30 centavos por elector para las prefecturas y de 40 centavos por votante para las alcaldías.

La campaña por la Alcaldía de Quito tendrá un límite de 827 136 dólares .

. En Guayaquil, el monto será aproximadamente 807 000 dólares .

. Para las prefecturas, el tope llegará a 722 634 dólares en Pichincha y 975 500 dólares en Guayas.

Nuevas fechas del Cpccs también están en el calendario

De manera paralela, continúa el proceso de selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La comisión verificadora deberá emitir su informe en agosto, una vez terminada la etapa de presentación de descargos.

El listado oficial de postulantes se publicará el 24 de septiembre. La nómina definitiva de candidatos se conocerá el 9 de noviembre.

Estas son las fechas clave que siguen en el calendario electoral

La inscripción de candidaturas se realizará del 2 al 17 de agosto de 2026. El listado oficial se publicará el 9 de noviembre, mientras que la campaña electoral y los debates se desarrollarán del 12 al 26 del mismo mes.

El silencio electoral regirá del 27 al 29 de noviembre.

El sufragio de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada será el 26, el voto en casa se cumplirá el 27 y el sufragio general tendrá lugar el 29.

Las autoridades electas asumirán sus cargos el 14 de mayo de 2027.

Calendario electoral seccionales 2026; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurre ahora con las alianzas para las elecciones seccionales de 2026? El Consejo Nacional Electoral debe completar la revisión de 468 solicitudes de alianzas presentadas hasta el 18 de julio. Hasta el último reporte, 18 fueron aprobadas, una rechazada y 449 seguían pendientes.

La calificación definirá cómo participarán partidos y movimientos en las elecciones de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales. ❓¿Cuándo comenzará la inscripción de candidatos para las elecciones de 2026? La inscripción de candidaturas se realizará del 2 al 17 de agosto de 2026. Durante ese periodo, las organizaciones políticas deberán presentar oficialmente a sus aspirantes.

Antes de inscribirlos, partidos, movimientos y alianzas tendrán que cumplir sus procesos internos de democracia para seleccionar las candidaturas. ❓¿Cómo afecta la suspensión del Movimiento Amigo a sus posibles candidatos? La suspensión provisional impide que el Movimiento Amigo participe normalmente como organización política durante nueve meses. Los aspirantes vinculados a esa agrupación podrían intentar presentarse mediante otros partidos, movimientos o alianzas.

Sin embargo, el plazo para registrar alianzas terminó el 18 de julio, por lo que las opciones dependerán de los acuerdos ya presentados y de las decisiones que adopten las autoridades electorales. ❓¿Cuáles son los límites de gasto para las campañas de alcaldías y prefecturas? El CNE fijó un límite equivalente a 40 centavos por elector para las campañas de alcaldías y de 30 centavos por votante para las prefecturas.

La campaña por la Alcaldía de Quito tendrá un tope de 827 136 dólares y la de Guayaquil de aproximadamente 807 000 dólares. Para las prefecturas, el límite será de 722 634 dólares en Pichincha y 975 500 dólares en Guayas. ❓¿Qué sigue en el calendario electoral antes de las votaciones del 29 de noviembre? Después de la revisión de alianzas, el siguiente paso será la inscripción de candidaturas entre el 2 y el 17 de agosto. Luego continuarán las etapas de calificación de listas y preparación de las campañas electorales.

En el proceso del Cpccs, el listado oficial de postulantes se publicará el 24 de septiembre y la nómina definitiva de candidatos el 9 de noviembre. Las elecciones se realizarán el 29 de noviembre de 2026.

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