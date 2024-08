WhatsApp está en pleno desarrollo de una función innovadora para reducir el riesgo de ‘phishing’ (forma en la que los ‘ciberdelincuentes’ intentan obtener información confidencial a través de enlaces fraudulentos).

Según Wired, la aplicación bloqueará automáticamente los mensajes provenientes de cuentas desconocidas. Esta medida busca fortalecer la privacidad de los usuarios y evitar la difusión de contenido engañoso o nocivo.

La función se encuentra en la última versión beta para Android. Con esta actualización, WhatsApp refuerza los mecanismos de seguridad y ofrece una experiencia más segura a sus usuarios. La iniciativa destaca el compromiso de la plataforma por mejorar la protección contra amenazas digitales.

WhatsApp introduce nueva función para bloquear mensajes

Esta nueva función está en la versión beta 2.24.17.24 para Android, disponible en Google Play Store. Según UnoTV y WABetaInfo, esta actualización permite bloquear automáticamente los mensajes de cuentas desconocidas que superen un cierto volumen.

La función, llamada “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”, busca proteger a los usuarios de comunicaciones no deseadas y potencialmente dañinas. Además, mejora el rendimiento del dispositivo al reducir el ‘spam’ (cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva) y los mensajes no solicitados que pueden sobrecargar la aplicación.

Esta medida también minimiza el riesgo de ‘phishing’ y el contenido malicioso. La empresa continúa preocupada por sus mecanismos de seguridad con esta nueva herramienta.

WhatsApp refuerza su defensa contra el ‘spam’

WhatsApp permite bloquear números de ‘spam’ directamente desde la pantalla de bloqueo. Foto: Captura de pantalla.

WhatsApp constantemente lanza nuevas funciones para combatir el ‘spam’ y mejorar la seguridad de los usuarios. Según Wired, en la actualidad la aplicación permite restringir números asociados a prácticas de ‘spam’ directamente desde la pantalla de bloqueo del teléfono inteligente.

Para utilizar esta función, el dispositivo debe estar configurado para mostrar mensajes de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Al recibir un mensaje de un número desconocido, los usuarios pueden seleccionar el ícono de la fecha y elegir entre “Responder” y “Bloquear”. Al optar por “Bloquear”, el perfil en cuestión queda inhabilitado para enviar mensajes o realizar llamadas.

Un estudio de Veracode revela que más del 85% de las aplicaciones presentan al menos un fallo de seguridad, y el 13% de estos fallos son críticos. Aunque las plataformas digitales han mejorado su respuesta a estas brechas, la prevención sigue siendo esencial para proteger la privacidad.

WhatsApp también ofrece una herramienta de revisión de seguridad. Dentro del menú de “Ajustes”, los usuarios pueden acceder a la sección “Revisión de Privacidad”. Allí, encuentran recomendaciones para ajustar permisos y accesos a la información compartida en la ‘app’.