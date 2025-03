Sobre las 15:30 de este sábado 1 de marzo de 2025, los usuarios reportaron fallos en los servicios de Microsoft 365. Entre ellos, dificultades para acceder a sus correos de Outlook.

De acuerdo con la plataforma en línea, que ofrece información en tiempo real sobre el estado de servicios y sitios web, se presentó un volumen inusual de notificaciones.

Downdetector notó una incidencia anormal en los servicios de Microsoft. Los gráficos presentan reportes que fueron en aumento desde las 15:00 de este sábado y se prolongaron por varios minutos.

Entre el principal error arrojado, el sitio informó que se presentan fallos al iniciar sesión en Outlook con un 47%.

Seguidamente, la ‘app’ de correos electrónicos, en general, presentó en otras funciones un margen de fallos del 43%. Además, en sitio web, un 11%.

Incluso, los usuarios compartieron a través de redes sociales, como X, que la pantalla se queda en blanco, cargando o sale el mensaje: “Something went wrong”, (en español, algo salió mal). A esto se le suma, el número “500”.

Is #Outlook Crashing for anybody else?#Microsoft pic.twitter.com/d8YfS3mLdC