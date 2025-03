Instagram, propiedad de Meta, ha comenzado a probar un nuevo botón de “no me gusta” en los comentarios de publicaciones y ‘reels’. Este botón permitirá a los usuarios señalar comentarios que consideren negativos, desagradables o irrelevantes. La función está diseñada para ayudar a clasificar los comentarios y mover aquellos que no gusten a la mayoría de los usuarios hacia abajo, destaca Infobae.

Implicaciones del botón “no me gusta” en redes sociales

El uso de botones de “no me gusta” en redes sociales ha sido objeto de debate. YouTube, por ejemplo, decidió ocultar el recuento de “no me gusta” en sus videos debido a abuso y ‘bullying’ hacia los creadores, destaca Hipertextual. TikTok y Twitter también tienen sistemas similares, pero con efectos mixtos. El riesgo de ciberacoso es una preocupación, ya que estos botones pueden ser utilizados para ataques organizados.

En el caso de lo que planea Instagram, Adam Mosseri, director de Instagram, citado por Infobae, detalló en una publicación en Threads que la plataforma no revelará la cantidad de comentarios a los que se les haya dado ‘no me gusta’, ni permitirá saber si se ha presionado este botón en un comentario. También señaló que, con el tiempo, los comentarios marcados como ‘no me gusta’ podrían afectar la forma en que se clasifican los comentarios.

“Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”, publicó Mosseri, citado por la misma fuente.

Impacto social y psicológico

El impacto en la salud mental y la autoestima es significativo. La posibilidad de recibir “no me gusta” puede afectar negativamente a los usuarios, especialmente si se utiliza para acoso en línea. Sin embargo, también puede ayudar a combatir comentarios tóxicos si se implementa correctamente. La clave está en cómo Instagram decide gestionar y limitar el uso de este botón para evitar su mal uso.

La web especializada en psicología, My Psychiatrist, explica que, el uso de las redes sociales tiene un impacto directo en la salud mental, especialmente a través de la interacción con los “me gusta” y las comparaciones. Recibir un “me gusta” activa la dopamina, lo que crea una sensación de recompensa que puede volverse adictiva, pero la falta de reacciones puede generar sentimientos de inadecuación. Además, la constante exposición a vidas ideales en redes sociales lleva a comparaciones que agravan la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales, lo que afecta la autoestima y bienestar emocional.

Comparación con otras plataformas

En comparación con YouTube, que optó por ocultar el recuento de “no me gusta”, Instagram ha decidido mantener el botón anónimo, lo que significa que nadie sabrá quién ha pulsado la opción. Esto podría reducir el impacto negativo en la salud mental de los usuarios, pero también plantea preguntas sobre su efectividad para mejorar la calidad de los comentarios.

Aunque el botón de “no me gusta” en Instagram está en fase de prueba, su implementación definitiva podría tener un impacto significativo en la dinámica digital de la plataforma. La pregunta es si ayudará a crear un entorno más amigable o si simplemente generará más ‘hate’ y tensión social en línea.

