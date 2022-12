Play Station prevé lanzamiento de Spider-Man 2 en finales de 2023

La saga de videojuegos de Spider-Man tendrá una nueva entrega en Play Station. Foto: Europa Press.

Agencia Europa Press

PlayStation ha anunciado algunos de los que serán sus grandes lanzamientos el próximo año, entre los que se encuentra Marvel's Spider-Man 2, que estará disponible para PlayStation 5 (PS5) a partir de otoño del próximo año.

La compañía ha recordado que este año uno de sus juegos estrella ha sido God of War Raganarök y ha indicado que "el año que viene será grande" para la compañía gracias a franquicias como Forspoken o la ampliación de títulos para PlayStation VR2.

Uno de los lanzamientos del próximo año es Marvel's Spider-Man 2, título desarrollado por Insomniac Games que se lanzará en PS5 el próximo otoño de 2023. Por el momento PlayStation no ha matizado a partir de qué día estará disponible, aunque sí ha comentado que seguirá el hilo narrativo de las anteriores entregas.

En este caso, siguiendo los acontecimientos de Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Peter Parker y este otro personaje ficticio de Marvel vuelven a ser protagonistas de esta acción.

Otro de los destacados de 2023 es Forspoken, una franquicia que promete ser "totalmente nueva" de la editora Square Enix y la desarrolladora Luminous Productions. En ella, la protagonista es Fre, que tiene acceso a varios hechizos para usar en las batallas, así como a la tierra, el fuego y otros conjuros elementales.

El videojuego también ofrece a los usuarios la oportunidad de crear objetos, así como recibir puntos de experiencia para subir de nivel con cada movimiento de sus personajes y sus habilidades en combate.

PlayStation sí ha indicado que Forspoken estará disponible a partir del próximo 24 de enero de 2023 también para su consola de nueva generación.

La séptima expansión de Destiny 2: Lightfall llegará también a comienzos del próximo año. Concretamente, esta continaución de la saga de Bungie, que pondrá fin a una era en la franquicia, se lanzará el próximo 28 de febrero de 2023 tanto en PlayStation 4 (PS4) como en PS5.

Resident Evil 4, la nueva recreación del clásico de 2005, aprovecha diferentes elementos de anteriores 'remakes' de Resident Evil, pero presenta mayor realismo y una acción constante. En este caso, será el 24 de marzo de 2023 cuando llegue a ambas consolas de Sony.

Por otro lado, PlayStation tmbién ha informado de que el próximo año se lanzará Final Fantasy XVI, con un mundo compuesto por seis reinos: la República de Dhalmekia, Rosaria, el Reino de Hierro, Sanbreque, el Dominio Cristalino y Waloed.

Este videojuego llegará a las plataformas a partir del segundo cuatrimestre de 2023. por un lado, el 22 de junio a PS5 y, por otro, el 31 de diciembre de ese mismo año al resto consolas.

Conviene recordar que en este calendario de lanzamientos también está incluido Hogwarts Legacy, basado en la saga escrita por J.K Rowling, pero ambientado en el siglo XIX, bajo el sello Portkey Games.

Este juego de rol inmersivo en un mundo abierto, en el que los jugadores podrán ponerse en la piel de un alumno de la famosa escuela de magia, aprender hechizos o cuidar animales, llegará a PlayStation 5 el próximo 10 de febrero y el 4 de abril a PlayStation 4.

Lanzamiento de nuevos dispositivos

Por otra parte, ha anunciado cuándo se podrá adquirir su nuevo mando inalámbrico DualSense Edge, que es el primero personalizable que fabrica la marca, cuyo lanzamiento se producirá el próximo 26 de enero de 2023.

Este dispositivo no solo permite a los usuarios configurar la entrada de botones específicos, sino que también será posible ajustar la sensibilidad y los puntos muertos de los 'joysticks', fácilmente intercambiables.

Asimismo, PlayStation VR2, el nuevo casco de realidad virtual (RV) de la marca, llegarán el próximo 22 de febrero de 2023. Los mandos PS VR2 Sense incorporados de este visor incluyen características del mando inalámbrico DualSense. Entre ellas, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos.

La marca ha recordado que con ellos se podrá jugar a títulos como No Man's Sky, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from Galaxy's Edge o Horizon Call of the Mountain entre otros.

Visita nuestros portales: