WhatsApp ha anunciado una nueva función destinada a proteger a sus usuarios del ‘phishing’ y el ‘spam’.

Esta herramienta busca mejorar la seguridad de las conversaciones al bloquear automáticamente mensajes de cuentas desconocidas que envían múltiples mensajes en un corto período de tiempo.

¿Qué es el ‘phishing’ en WhatsApp y cómo afecta a los usuarios?

El ‘phishing’ es una técnica utilizada por estafadores para engañar a los usuarios y obtener información personal, como contraseñas o datos bancarios.

Este tipo de fraude se ha incrementado en los últimos años, y ha afectado a millones de personas en todo el mundo.

WhatsApp, siendo una de las aplicaciones de mensajería más populares, ha sido blanco frecuente de estas tácticas maliciosas. Según informes, muchos usuarios han recibido mensajes sospechosos que intentan suplantar la identidad de contactos conocidos o empresas legítimas, de acuerdo con 20 Minutos.

La nueva función de WhatsApp

Esta nueva funcionalidad permitirá a WhatsApp bloquear mensajes de cuentas desconocidas si estas superan un volumen determinado. Esto significa que, si un número no guardado en la agenda del usuario envía varios mensajes en un corto lapso, estos serán bloqueados automáticamente. Esta medida no solo protege contra el ‘spam’, sino que también mejora el rendimiento del dispositivo al reducir la carga de mensajes no deseados, de acuerdo con Xataka.

Beneficios adicionales

Además de bloquear mensajes sospechosos, esta función tiene otros beneficios:

Reducción del ‘spam’: Al limitar la cantidad de mensajes no deseados, se facilita una experiencia más limpia y organizada.

Mejora del rendimiento: Menos mensajes significan que la aplicación puede funcionar más eficientemente.

Protección contra contenido malicioso: Al evitar la saturación de mensajes, se minimiza el riesgo de recibir enlaces peligrosos o intentos de ‘phishing’.

Cómo activar la nueva función

Para activar esta opción, los usuarios deben asegurarse de tener la última versión beta de WhatsApp instalada. Una vez actualizada, pueden seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y acceder a “Ajustes”.

Seleccionar “Privacidad”.

Buscar la opción para bloquear mensajes de cuentas desconocidas y activarla.

Es importante mencionar que esta función aún está en pruebas y puede no estar disponible para todos los usuarios inmediatamente.

Consejos para mantener la seguridad en WhatsApp

Además de utilizar la nueva función, los usuarios deben adoptar prácticas seguras al usar WhatsApp:

No abrir enlaces sospechosos.

No compartir información personal con desconocidos.

Utilizar la verificación en dos pasos para mayor protección

La introducción de esta nueva función por parte de WhatsApp representa un paso significativo hacia la protección de sus usuarios contra el ‘phishing’ y el ‘spam’. A medida que las amenazas digitales evolucionan, es crucial que las plataformas también lo hagan para garantizar un entorno seguro para sus usuarios. Con esta herramienta, WhatsApp busca no solo mejorar la experiencia del usuario, sino también fortalecer su compromiso con la seguridad digital.