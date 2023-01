Instagram rediseña su interfaz y elimina la pestaña de Tienda

Instagram ha anunciado cambios en la interfaz de la plataforma, que próximamente, incluirá el botón 'Crear' en la parte inferior y eliminará la opción de Tienda, unos cambios que planea implementar a partir de febrero. Así lo dio a conocer este lunes 9 de enero de 2023.

El CEO de la red social, Adam Mosseri, ha dado a conocer estos cambios a través de su perfil personal de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo será la interfaz simplificada de Instagram.

El principal cambio de este rediseño es que el botón 'Crear', que actualmente se sitúa en la parte superior de la pantalla principal, junto al menú de notificaciones y la bandeja de mensajes, se colocará en la parte inferior.

The navigation is changing in February to make it easier for people to create, be entertained and connect with friends over the things they love.https://t.co/9tR4kIH9d0 pic.twitter.com/DwinENhku7