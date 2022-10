Lotería de visas de EE.UU. señala los pasos para inscribirse

Ecuador es parte del proceso de lotería de visas para obtener residencia en Estados Unidos. Las aplicaciones cierran el 8 de noviembre. Foto: Getty Images.

Redacción Elcomercio.com

Ecuador es parte del listado de países que participará en la lotería de visas de EE.UU. que da residencia permanente en ese territorio. Desde el 5 de octubre hasta el 8 de noviembre está habilitado este concurso que cada año ofrece 55 000 beneficiarios.

El programa de la lotería de visas de EE.UU. es conocido de manera oficial como Programas de Visas de Inmigrantes de Diversidad. Este proceso se realiza en países que tienen un nivel bajo de inmigración a Estados Unidos. La normativa indica que si una Nación ha tenido más de 50 000 nativos inmigrantes en los últimos cinco años, no puede ser elegible.

Países excluidos

Bangladesh

Brasil

Canadá

China (incluye Hong Kong)

Colombia

República Dominicana

El Salvador

Haiti

Honduras

India

Jamaica

México

Nigeria

Pakistán

Filipinas

Corea del Sur

Reino Unido (Incluye Irlanda)

Venezuela

Vietnam

Países de América que pueden aplicar

En la región americana, hay 12 naciones que aparecen en la lista del proceso que se llevará al cabo en 2024: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. Uruguay.

El Departamento de Estado de EE.UU. indica que si una persona no es ciudadano de los países admitidos, pero su cónyuge sí lo es, podrá aplicar a la lotería de visa siempre que ambos estén en la entrada seleccionada. Es decir, que sean considerados elegibles.

Proceso para la lotería de visas

Para completar los pasos que se encuentran en la página web del Departamento de Estado, se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los requerimientos es contar con al menos educación secundaria o mínimo dos años de experiencia laboral (dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de este visado).

También deben ser admisibles para Estados Unidos y no tener ninguna conexión con terrorismo.

Si se cumple con estos requisitos, llene los 14 datos del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Solo tiene 60 minutos para llenar toda la información.

Nombres y apellidos como aparezcan en el pasaporte. Género. Fecha de nacimiento. Ciudad en la que se nació. País en el que se nació. País por el que la persona aplique. Fotografía de la persona y su familia, si se los incluye en la solicitud. Dirección de residencia. País en el que se viva actualmente. Número de teléfono. Dirección de correo electrónico (en este se recibirán correos por parte del Departamento de Estado si llega a ser elegido). Último nivel educativo obtenido por la persona. Estatus marital (no se agrega si la pareja es residente legal o ciudadano estadounidense). Información familiar (hijos).

Esta lotería de visas de EE.UU. estará disponible hasta el mediodía del próximo 8 de noviembre. Pasada esta fecha no se receptarán más documentos.

Si el ciudadano ha sido seleccionado, recibirá un correo electrónico por parte del DOS a partir de mayo y julio de 2023, aquí se presentarán nuevos pasos. Esta candidatura para la lotería de visas es para el 2024.

Se recomienda a las personas que si no cumplen con los requisitos de estudio mínimo, no hagan la solicitud. Además, no se debe realizar este proceso en más de una ocasión. El sistema verá el registro y descalificará los intentos. No se deben enviar fotos de más de 6 meses de antigüedad.

