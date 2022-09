Ecuador entregó 20 visas Nómadas en cinco meses

El Ministerio de Turismo presentó de manera oficial la campaña Nómadas Digitales. Foto: Ministerio de Turismo

Diana Serrano (I)

En abril de 2022 se empezaron a emitir las visas Nómadas. Desde esa fecha y hasta septiembre, el Gobierno ha entregado 20 documentos. Ahora se la promocionará como parte de la oferta turística.

Esta visa se entrega a los extranjeros que desean trabajar de manera remota y conocer Ecuador por un tiempo de hasta dos años.

En el marco del Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre de 2022, el Ministerio presentó de manera oficial la campaña Nómadas Digitales. El objetivo es fortalecer la emisión de las visas Nómadas.

A partir de esta fecha, se promocionará la iniciativa en Estados Unidos. También estará presente en ferias y eventos de turismo en el extranjero. De esa forma, la visa nómada va a ser parte del portafolio de la oferta turística nacional.

En el evento, Nancy Connor, entomóloga que ya tiene la visa Nómada de Ecuador, habló de su experiencia. Aseguró que con un laboratorio natural como Ecuador es valioso para su profesión. “Es un lugar en el que caminas dos pasos y encuentras miles de especies. También puedes encontrar las respuestas de lo que no sabemos”, dijo al explicar cómo es trabajar en el país.

Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores, indicó que en muchos países la tendencia es trabajar remotamente. Esto significa tener una visión de experiencias y de conocer el mundo. "Ecuador es ese escenario que se consolida como una de las atracciones más importantes para este concepto que hoy se hace realidad”, dijo.

¿Cuál es el proceso para la obtención de visas Nómadas?

Para aplicar a las visas Nómadas los interesados requieren contar con un pasaporte vigente y récord policial. También deben demostrar ingresos de fuente extranjera de al menos tres salarios básicos unificados. Deben contar con un seguro médico y cancelar los costos del trámite que suman USD 460. Para conocer más sobre la visa Nómada, los interesados pueden ingrese al sitio web.

A esta estrategia de promoción internacional del país se suma al programa Ecuador Film Residency. Este se lanzó en junio de 2022 y en 54 días logró más de 450 postulaciones de creadores de contenidos interesados en participar y promover las experiencias que ofrece Ecuador.

En este sentido, el ministerio premió a los creadores de contenido. Además, presentó el teaser del nuevo video vivencial de George y Tara Beyer, los primeros 'film residents' del país.

También, el ministro de Turismo, Niels Olsen, designó como Embajador Turístico a Joshua Yentin, emprendedor e influenciador canadiense. Él promociona a Ecuador ante miles de espectadores de las sociales para las que genera contenido.

“Cuando llegué me enamoré muy rápido del país, no veo por qué no puede ser reconocida la comida, los paisajes, la gente muy amable. A través de lo que hago quiero promocionar el país”, señaló.

