Más multas y cárcel para los giles quiteños

¿Ca-mudos con alcalde glosado, quiebra de TAME y Quito no votó por él como Guayaquil por Aquiles con familia rica con gasolina gratis, fieles de las manos y bolsillos llenos con el kushki del Pueblo tonto? La ciudad un mercado, sin UPCs, chao la Tribuna de los Shyris y va por Arqueológico Valle de Uravía en Checa – EPMAPS y BID, etc. ¿Movilidad Inteligente con la Tercera Placa? Y es la “inteligencia” para sacar plata con más controles, multas altísimas y cárcel a los dueños y vehículos. ¿Chip-business a más de 500 mil vehículos? ¿Qué con conductor de la tercera edad en vehículo con pico y placa? ¿Atascados en semáforo y pase en rojo por orden policial, carros de provincias y cantones sin chip? ¿A la caza con límites de velocidad de hace 14 años si hoy los carros tienen sistemas de alertas y mejores frenos? En “avenidas” el límite debe subir a 65 o 70 km, cuando están despejadas es ilógico ir a 50 Km y sirve para la corrupción y sacar plata. Acusan a la velocidad si los accidentes también son por vías con cráteres, motociclistas que rebasan en zigzag y por medio de 2 vehículos, en estado etílico, el celular, mala señalización, etc. ¿Más peajes dentro de la ciudad si deben eliminar a los Chillos, Cumbayá y Guayllabamba? A la delincuencia de a pie y corbata rebajan penas, multas, liberan y dan impunidad. A los honestos-pobres-giles suben la gasolina y bajan la cantidad, clavan patentes, permisos, registros, multas, impuestos, cárcel, etc. ¿Suspendió “BiciQ”, otras bicis, otro business? No a ciclovías que no respetan negocios, no guardan equilibrio con vehículos y parqueo y pasan 2 bicis al día, soy ciclista 24/7. ¿Ya no reclaman la cantidad de vehículos porque miles vienen de sus panas de China?

Juan Carlos Cobo Rueda