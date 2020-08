¿Sirven la luz ultravioleta y el ozono para la desinfección de espacios contra el coronavirus?

LEA TAMBIÉN

En medio de la pandemia, surgen productos que se presentan como la última panacea de la tecnología, con fotografías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción ¿Alguna vez alguien se las ha ofrecido? Desinfección con ozono, vapor y rayos ultravioleta se ofertan a través de redes sociales y otras plataformas de Internet. Sin embargo, ¿qué tan probada es su efectividad?

Sobre estos métodos de desinfección no hay poca evidencia científica e información sobre su efectividad, por no decir casi ninguna. También surge la duda de los posibles riesgos para la salud humana que estos compuestos respresentan, asegura en un artículo el diario El País de España.



El ozono, por ejemplo, se suele utilizar para la desinfección de piscinas, pues se ha probado su eficacia en medios líquidos. Sin embargo, es una sustancia altamente tóxica, según la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, cita El País. Por tanto, no se recomienda utilizarse en instalaciones físicas.



El diario también cita el caso de la utilización de vapor para la desinfección de prendas. Advierte que, en caso de que las telas contengan el virus, lo que haría el vapor es esparcirlo por el ambiente.



Por otro lado, la luz ultravioleta. Aunque la luz ultravioleta tipo C es eficaz contra los virus, esta supone un peligro para el ser humano. "Son necesarios más estudios sobre la exposición a la UV-C en condiciones normales, así como sobre la exposición a largo plazo y los efectos para la salud", dice un informe de la Comisión Europea citado por El País.