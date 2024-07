Aún no se estrena Deadpool & Wolverine, pero ya se conoce la lista oficial de canciones que formarán parte del soundtrack de la esperada película. Los fans no han quedado indiferentes ante las inclusiones musicales.

La banda sonora, dice Infobae, promete una mezcla ecléctica de éxitos de la primera década del 2000, así como temas clásicos y contemporáneos. Logra una fusión única que refleja la personalidad irreverente y audaz de los personajes principales.

El soundtrack incluye icónicos hits de los años 2000 interpretados por artistas y grupos reconocidos como NSYNC, Fergie, Avril Lavigne y Green Day. Estos temas no solo evocan nostalgia, sino que también encajan perfectamente con la atmósfera dinámica y desenfadada de la película.

Canciones de ‘Deadpool 3’

Entre las canciones destacadas se encuentran Bye Bye Bye de NSYNC, Glamorous de Fergie, y I’m With You de Avril Lavigne. Además, Marvel Studios ha sorprendido al incluir canciones de artistas y grupos más clásicos como The Platters con Only You (And You Alone) y Waylon Jennings con I’m a Ramblin’ Man.

La inclusión de estos temas clásicos aporta un contraste interesante y nostálgico al soundtrack de ‘Deadpool 3’, enriqueciendo la experiencia auditiva de la película.

La banda sonora también cuenta con música de artistas contemporáneos, como el popular grupo surcoreano Stray Kids, cuya canción SLASH añade un toque moderno y enérgico al mix. Esta diversidad musical refleja la amplitud y versatilidad de la franquicia, capaz de atraer a una audiencia global.

Entre los temas que completan esta variada selección se encuentran The Power of Love de Huey Lewis & The News, Iris de The Goo Goo Dolls, y el icónico dúo de Olivia Newton-John y John Travolta con You’re the One That I Want. Además, el soundtrack incluye The Greatest Show del reparto de The Greatest Showman, Good Riddance (Time of Your Life) de Green Day, y LFG (Theme from Deadpool & Wolverine) de Rob Simonsen.

Con esta lista de canciones, ‘Deadpool & Wolverine’ promete no solo una historia emocionante y cargada de acción, sino también una experiencia musical inolvidable que resonará con los fans de todas las edades.

Only You (And You Alone) – The Platters

Bye Bye Bye – NSYNC

Angel of the Morning – Merrilee Rush & The Turnabouts

SLASH – Stray Kids

Glamorous – Fergie

The Greatest Show (From The Greatest Showman/Soundtrack Version) – Zac Efron and Zendaya and Hugh Jackman and Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble

You’re the One That I Want – Olivia Newton-John and John Travolta

I’ll Be Seeing You – Jimmy Durante

Make Me Lose Control – Eric Carmen

You’re All I Need to Get By (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

Good Riddance (Time of Your Life) – Green Day

LFG (Theme from Deadpool & Wolverine) – Rob Simonsen

‘Deadpool 3’ tiene la mano de Madonna

En una reciente entrevista, los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman revelaron una interesante anécdota sobre la película. Los actores y el director Shawn Levy tuvieron que ir a ver a Madonna en persona para obtener el permiso de usar su icónica canción Like a Prayer. La fecha de estreno de Deadpool & Wolverine o Deadpool 3 en Ecuador es el jueves 25 de julio de 2024.