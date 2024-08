Tras llevarse el León de Oro en 2019, el ‘Joker‘ de Todd Phillips y el actor Joaquin Phoenix regresa por todo lo alto a un Festival de Venecia 2024 en el que competirá con los nuevos trabajos de Pedro Almodóvar, Pablo Larraín o Luca Guadagnino, entre otros.

La representación española y latina va más allá de la sección oficial: Alfonso Cuarón y Rodrigo Sorogoyen estrenarán, fuera de competición, las series ‘Disclaimer‘ (Observada’) y ‘Los años nuevos‘ y en Horizontes, la segunda sección competitiva en importancia, se proyectará ‘Marco‘ de Aitor Arregi y Jon Garaño.

Estas son las películas y series más esperadas del 81 Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre de 2024 en el Lido y que se inaugura este miércoles con la secuela de ‘Beetlejuice’ de Tim Burton.

Sección oficial del Festival de Venecia

‘Joker: Folie a deux’

Lady Gaga, como Harley Quinn, se suma a la locura de Joaquin Phoenix en el ‘Joker 2‘ que dirige Todd Phillips y que tendrá forma de musical. Su estreno en Ecuador será el 5 de octubre.

‘The room next door’

Con Julianne Moore y Tilda Swinton al frente, el primer filme en inglés de Pedro Almodóvar transcurre en Nueva York y está basado en la novela de Sigrid Nunez ‘What are you going through’ (‘Cual es tu tormento), una historia sobre el dolor, la muerte y la amistad por encima de todo.

‘The Brutalist’

Un superviviente del Holocausto que forja una nueva vida en América, ‘The Brutalist’, dirigida por Brady Corbet, recorre 30 años en la vida del arquitecto húngaro László Toth y su esposa Erzsébet (Adrien Brody y Felicity Jones).

‘Babygirl’

Nicole Kidman encarna a una exitosa directiva que inicia un romance secreto con su becario (Harris Dickinson) a espaldas de su marido (Antonio Banderas) en este thriller erótico que dirige la holandesa Halina Reijn.

‘Queer’

El escritor beat William Burroughs narró parte de su turbulenta vida en la novela semibiográfica ‘Queer‘ que Luca Guadagnino lleva ahora la gran pantalla con Daniel Craig acometiendo un radical cambio de registro tras su etapa como James Bond.

‘María’

Especializado en ‘biopics’ en Hollywwod, después de Diana de Gales y Jackie Kennedy, el chileno Pablo Larraín repasa la vida de María Callas (1923-1977) con la ayuda de Angelina Jolie, desde sus comienzos hasta sus últimos días en París.

‘El Jockey’

El argentino Nahuel Pérez Biscayart y la española Úrsula Corberó protagonizan ‘El jockey’, del argentino Luis Ortega (‘El ángel’, 2018), que promete seguir fiel a su espíritu transgresor con esta historia de un jinete atrapado en sus adicciones.

Dirigida por Justin Kurzel y basada en la historia de un grupo terrorista y supremacista, la película sitúa a Jude Law en el papel de un agente del FBI de los años 80 y a Nicholas Hoult como líder de la organización.

Fuera de competición

‘Beetlejuice 2’

La película inaugural es una secuela de la popular comedia de terror ochentera de Tim Burton que recupera a Michael Keaton y Winona Ryder del reparto original y añade fichajes como los de Jenna Ortega, Mónica Bellucci, Willem Dafoe o Justin Theroux.

‘Wolfs’

George Clooney y Brad Pitt se reencuentran en esta comedia de acción dirigida por Jon Watts en la que interpretan a dos lobos solitarios que compiten por deshacerse de un cadáver y todo se les va de las manos.

Series

‘Observada’

El primer trabajo de Alfonso Cuarón desde ‘Roma’ es esta serie de intriga psicológica protagonizada por Cate Blanchett y basada en un ‘bestseller’ de Renée Knight. Gira en torno a una periodista conocida por destapar delitos de grandes instituciones que un día se ve a sí misma en la diana de otro autor y se verá en Apple Tv+.

‘Los años nuevos’

La nueva serie del director de ‘As bestas’ (2023) se centra en el recorrido vital de una pareja a lo largo de una década, narrado en diez episodios que giran en torno a un mismo momento, fin de año, y con Iria del Rio y Francesco Carril al frente del reparto. Se estrenará en Movistar+.

‘Families like ours’

La primera serie de Thomas Vinterberg, director de ‘La caza’ y ‘Otra ronda’, es un drama distópico ambientado en Dinamarca, donde una catástrofe natural obliga a evacuar a toda la población y deberán despedirse del mundo que han conocido.

‘M. El hijo del siglo’

Joe Wright, que ha adaptado al cine novelas de Jane Austen como ‘Orgullo y prejuicio’ y ‘Expiación’ lleva ahora a formato serie la aclamada novela de Antonio Scurati sobre la llegada al poder de Mussolini en Italia, con Luca Marinelli en el papel del Duce.