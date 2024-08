La carismática actriz colombiana Carmen Villalobos demuestra en cada proyecto su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Tanto en el set de telenovelas y series como en la cocina de Top Chef VIP, cautiva con su energía contagiosa y su dominio de la pantalla.

En Top Chef VIP, el reality de cocina de Telemundo que ya lleva tres temporadas al aire, Villalobos ha consolidado su posición como una de las conductoras más queridas de la televisión hispana.

Antes de su faceta de presentadora, conquistó al publico de Ecuador con su actuación como la villana en el remake de ‘Café con aroma de mujer‘ (2021). Desde aquella época, EL COMERCIO estuvo tras los pasos de la hermosa actriz.

Un ‘poco’ antes, Carmen ya se había ganado la admiración de sus fans cuando fue la protagonista de ‘Mi corazón insiste en Lola Volcán‘ y de ‘Sin senos no hay paraíso‘, entre otras.

La tercera temporada del reality que terminó el 29 de julio de 2024 le dejó grandes experiencias que la actriz compartió en exclusiva con EL COMERCIO a través de la siguiente entrevista.

Carmen Villalobos se confiesa con EL COMERCIO

Hoy es el final de la tercera temporada de Top Chef VIP, ¿qué enseñanza te deja esta tercera temporada?

Nos cambió la vida a todos. Top Chef VIP te hace desarrollar cosas que no sabías que necesitabas. Más que lecciones de cocina, aprendes lecciones de vida. Ha sido una gran bendición en mi vida y carrera.

Has posteado imágenes de la producción del reality, ¿cómo es tu día a día con ellos?

Mi día a día es súper pesado. Me propuse entrenar y me levantaba a las 4 a.m. todos los días. Entrenaba, iba al canal, reuniones, grabaciones, y luego a casa. Así fue por 5 meses.

Top Chef ha aprovechado para promocionar Colombia, sus paisajes y gastronomía. ¿Crees que estos espacios son una buena manera para mostrar la cultura de nuestros países?

¡Claro! Es muy hermoso resaltar cualquier cultura. Estuvimos en México y República Dominicana, y siempre es bonito mostrar lo mejor de cada país de Latinoamérica.

¿Y para cuándo Top Chef VIP Ecuador?

Deberíamos grabar un show en Ecuador, ¡sería increíble! Cuando estuve en Perú, me di cuenta de lo bonitas y diferentes que son nuestras culturas.

¿Tienes algún recuerdo de Ecuador o qué te gustaría conocer?

Cuando fui con Roberto Manrique, solo estuve poco tiempo por un evento. Me gustaría volver con más calma para conocerlo bien.

¿Qué aprendiste del resto de participantes de otras nacionalidades en Top Chef VIP?

Cada participante se esmera por ser fiel a su país de origen. Es bonito ver cómo todos quieren resaltar de dónde vienen y eso se valora mucho.

¿Por qué crees tú que hay una fuerza por crear más programas de cocina en América Latina?

La comida une. Sentarse a comer es disfrutar con las personas que quieres. Estos realities muestran cosas bonitas de las celebridades que desconocemos y eso es lo que queremos.

¿Y pruebas la comida o no?

No, porque no soy juez. No tendría sentido probar si no tengo voz ni voto. Prefiero no hacerlo para evitar malos entendidos.

¿Pero fuera de cámara, fuera del concurso, si le has echado un mordisquito a alguno de los platos?

Sí, pero no siempre. Me cuesta levantarme a entrenar a las 4 a.m. como para pecar con lo que ellos cocinan.

¿Qué más viene para Carmen Villalobos en el futuro?

Terminando Top Chef VIP y viendo qué proyectos vienen. Estas temporadas me han permitido vivir mi vida, compartir con mi familia y novio. Espero que lo que viene sea emocionante y pronto lo compartiré.