La premio nobel de la Paz paquistaní Malala Yousafzai regresó el miércoles 5 de marzo del 2025 a su localidad natal, Barkana, en el noroeste de Paquistán, por primera vez desde que un grupo de talibanes disparara contra ella cuando se dirigía a la escuela en 2012.

La nobel de la Paz publicó anoche en su perfil de X una imagen suya en la zona de Barkana junto a un texto.

“Fue una gran alegría para mí regresar allí hoy, después de 13 largos años, para estar rodeada de montañas, sumergir mis manos en el río frío y reír con mis amados primos”, escribió Yousafzai.

“Este lugar es muy querido para mí y espero poder volver una y otra vez”, añadió la activista. Ella viajó a Barkana, en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, junto a su padre, su marido y su hermano.

As a child, I spent every holiday in Shangla, Pakistan, playing by the river and sharing meals with my extended family. It was such a joy for me to return there today — after 13 long years — to be surrounded by the mountains, dip my hands in the cold river and laugh with my… pic.twitter.com/1oTk93rX9M