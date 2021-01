¿Un invierno fuerte para su casa? Una guía para evitar daños en la fachada y filtraciones

Con las lluvias, las paredes del exterior pueden sufrir daños. Desde pérdida de la intensidad del color hasta desprendimientos de pintura o filtraciones de agua.

Para evitar daños se debe prevenir con ciertos procesos. Garibaldi Loor, especialista en pinturas, señala que entre los problemas más frecuentes en esta época está la decoloración, fisuras y filtraciones de agua al interior.



Aquello se genera porque una pared no ha sido preparada de forma correcta, ya sea porque el empaste no se dejó secar lo suficiente o porque se utilizaron productos de baja calidad. Lo ideal es realizar un mantenimiento periódico en época de verano para ahorrarse esos problemas.



Una correcta preparación de superficie



Antes de renovar la pintura de la fachada, es importante preparar la superficie. Para ello, el especialista indica que se debe retirar toda la pintura dañada, polvo y suciedad. Luego se debe aplicar un empaste de acrílico para rellenar la superficie y alisarla. Este tipo de producto es más resistente y brindará un mejor acabado.



Luego se debe aplicar la pintura. Para exterior se aconseja emplear pintura acrílica de alta gama, ya que estas resisten a los rayos UV, al agua e incluso a problemas como hongos y humedad. Aquí es fundamental garantizar un secado correcto y evitar el contacto con el agua dentro de cuatro horas por eso se debe aprovechar los días soleados para hacerlo y obtener un buen resultado.



Las filtraciones de agua se solucionan con un buen sellante



Otro problema frecuente es que el agua lluvia se filtre al interior de la vivienda a través de las ventanas. Esto ocurre porque no se han sellado correctamente o porque el sellado ya está desgastado por el paso del tiempo.

Para solucionarlo, se recomienda aplicar un sellante de silicona de poliuretano o acrílico. El proceso consiste en retirar con una espátula el sellante antiguo, limpiar profundamente la zona, delimitar el área y aplicar el producto sellante. Si se observa problemas como hongos o moho, antes de aplicar la silicona se debe realizar un tratamiento en la pared para eliminarlos.