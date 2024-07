La banda estadounidense de rock alternativo The Smashing Pumpkins anunció este 17 de julio de 2024 las fechas de su reciente gira The World is a Vampire Tour. La novedad de este anuncio es la inclusión de varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador.

En un ‘tweet’ publicado en su cuenta de X, @SmashingPumpkin, escribieron: “¡Recién anunciado! Por primera vez en casi una década, SP realizará una gira por varias ciudades de Latinoamérica y Sudamérica este otoño. La preventa para algunos conciertos comienza mañana 18 de julio a las 10 am hora local”.

Just announced! 📣📣 For the first time in nearly a decade, SP will be playing a multi-city tour of Latin and South American this fall!



Artist pre-sales for select shows start tomorrow July 18 @ 10 am local time. Passcode VAMPIRE pic.twitter.com/wSnR3Be8dL