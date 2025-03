Una broma del actor Adam Sandler, junto con una intervención del presentador Conan O’Brien, se convirtió en uno de los momentos más comentados de los Oscar 2025.

Sin embargo, lo que parecía una simple parodia sobre la vestimenta del actor se ha revelado como una crítica política velada, según lo comentado por René Franco en el canal La Taquilla el 3 de marzo de 2025.

Durante la gala de los Oscar 2025, el presentador Conan O’Brien no pudo evitar bromear sobre el atuendo de Sandler, quien lució una sudadera azul con cremallera y pantalones cortos, en completo desacuerdo con el código de vestimenta tradicional de la ceremonia.

Sandler, orgulloso de su sudadera y sus pantalones cortos

“Adam, ¿qué estás usando? Pareces un tipo que juega póker en línea a las dos de la mañana”, le dijo O’Brien.

A lo que el actor, con su característico tono irónico, respondió: “Nadie estaba pensando en lo que llevaba puesto hasta que tú lo mencionaste. Me gusta cómo me veo, porque soy una buena persona. No me importa qué llevo o qué no llevo”.

Sin embargo, la broma de Sandler y la reacción del público fueron solo la superficie de algo más profundo.

Según René Franco, en conversación con Beto Vázquez y Nelly Sanoja, la crítica velada era una sátira a la situación entre Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2025.

Ese día, Zelensky se reunió con Trump en la Casa Blanca y el encuentro terminó en una discusión.

La broma de O’Brien, sobre la “mala vestimenta” de Sandler, refleja indirectamente el tratamiento que Zelensky recibió en ese contexto.

La controversia no terminó ahí. La aparición de Sandler en los Oscar también incluyó una frase enigmática, que aludió a un “partido de baloncesto cinco contra cinco” y a un “tipo de Nosferatu” que formaría parte de su equipo, lo que fue recibido entre risas y confusión por los asistentes.

Esto consolidó la intervención como un momento memorable de la noche, pero también como un comentario sutil sobre las tensiones políticas y diplomáticas que marcaron los días previos a la ceremonia.

En redes sociales, la vestimenta de Sandler se convirtió en un fenómeno viral.