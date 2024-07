En las últimas horas, el conocido cantante canadiense de raíces portuguesas e inglesas, Shawn Mendes, fue observado en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Rápidamente, su nombre se volvió viral en redes sociales, donde numerosos admiradores compartieron fotos con el artista. Días atrás, Mendes también fue visto en la final de la Copa América en Miami, junto a su expareja, la cantante Camila Cabello.

📹 | El cantante canadiense Shawn Mendes estuvo en la final de la Copa America en Miami el domingo. Ayer viajó a Ecuador y sorprendió a muchos fans en el aeropuerto de Guayaquil. Pronto su entrevista.

Video @ShawnUpdatesSA pic.twitter.com/S3bpjPx4lp — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) July 16, 2024

El motivo de la presencia de Shawn Mendes en Ecuador sigue siendo un enigma. Algunos fanáticos especulan que está de vacaciones, mientras que otros creen que podría estar trabajando en nuevo contenido para sus redes sociales.

Actualmente, no hay información oficial sobre la duración de su estancia en Ecuador. Sin embargo, sus seguidores esperan que su visita se extienda por unos días más, para tener la oportunidad de verlo y disfrutar de su talento en persona.

En publicaciones recientes, se han difundido imágenes del intérprete de la canción Señorita en la Amazonía ecuatoriana.

Shawn Mendes ya está en la Amazonia, se lo vio con mi enemigo principal (ministro de turismo) esperemos tener nuevas noticias pic.twitter.com/yZKUBuXI1M — mad (@2810made) July 16, 2024

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes nació el 8 de agosto de 1998, en Toronto, Ontario, Canadá, según Busca Biografías. Hijo de Karen, agente de bienes raíces, y Manuel Mendes, hombre de negocios de suministros para bares y restaurantes, tiene ascendencia portuguesa e inglesa. Creció en Pickering y asistió a Pine Ridge School.

Inicios en la música

En 2013, Mendes comenzó a subir versiones de canciones en Vine, lo que le generó millones de visitas. Ese año, se unió a la gira Magcon Tour.

Descubierto por Andrew Gertler, firmó con Island Records y lanzó su primer sencillo Life Of The Party en 2014. La canción ingresó al top 30 en Canadá, EEUU y Nueva Zelanda.

Éxitos y reconocimientos de Shawn Mendes

Su primer álbum, ‘Handwritten‘, debutó en el número uno en Canadá y EEUU. Fue el artista más joven en debutar en el top 25 del Billboard Hot 100 con Life Of The Party. Colaboró con Taylor Swift en su 1989 World Tour y lanzó éxitos como Stitches y Treat You Better.

Álbumes y sencillos

En 2018, lanzó su álbum homónimo que debutó en el número uno en el US Billboard 200. Para 2019, su sencillo Señorita con Camila Cabello alcanzó el número uno en el US Billboard Hot 100. En 2020, presentó su cuarto álbum, ‘Wonder’, con colaboraciones notables como Monster con Justin Bieber.

Colaboraciones y proyectos

En 2021, Mendes lanzó Summer of Love con Tainy y asumió el rol de productor ejecutivo para la adaptación televisiva del videojuego Life Is Strange. Sin embargo, su gira Wonder: The World Tour se canceló debido a problemas de salud mental.

Vida personal

Shawn Mendes tuvo una relación con Hailey Baldwin en 2018 y con Camila Cabello desde 2019 hasta 2021. Tras su ruptura, ambos afirmaron seguir siendo amigos y agradecieron el apoyo de sus fans.